محرك البحث Brave يضيف دردشة الذكاء الاصطناعي إلى نتائج البحث

أعلنت شركة Brave تعزيز محرك البحث الخاص بها بإضافة وضع دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المستخدمين من طرح أسئلة متابعة بناءً على استفسارات البحث الأولية.

ويتيح هذا الوضع للمستخدمين التعمّق في الموضوعات دون الحاجة إلى بدء البحث من جديد، وهو متاح الآن مجانًا لكافة المستخدمين حول العالم.

وأُطلق Brave Search في البداية كمحرك بحث يركز على الخصوصية، ويُعد بديلًا لمحركات البحث التقليدية مثل جوجل، إذ يقدّم نتائج موثوقة دون تتبع المستخدمين أو إنشاء ملفات تعريف لهم.

وفي وقت سابق من العام، قدّم محرك البحث ميزة “الإجابة بالذكاء الاصطناعي”، التي توفر ملخصات فورية تُعرض بنحو بارز أعلى نتائج البحث، وقد حققت هذه الميزة نجاحًا كبيرًا، إذ قدّمت أكثر من 11 مليون إجابة يوميًا.

ويعتمد وضع الدردشة الجديد على هذه الميزة، مما يوفر تجربة بحث تفاعلية تعتمد على المحادثة مع إمكانية الوصول إلى بيانات الويب في الوقت الفعلي، وتُحذف المحادثات تلقائيًا بعد 6 ساعات، ما لم يحفظها المستخدم.

وشهدت السنوات الأخيرة إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من المنتجات، إذ تتسابق شركات مثل جوجل ومايكروسوفت لإضافة الذكاء الاصطناعي إلى كل شيء تقريبًا، من محركات البحث إلى تطبيقات البريد الإلكتروني. ومع ذلك، عانت بعض هذه المزايا مشكلات، مثل “الهلوسة”، التي تؤدي إلى إجابات غير دقيقة.

وأما وضع الدردشة في Brave Search، فلا يقتصر على تقليد تقنيات مثل ChatGPT أو Google Gemini. بل يجمع بين إمكانيات البحث والدردشة، مما يجعله قادرًا على التعامل مع الاستفسارات المتتابعة بفاعلية.

ويوفر هذا الدمج تجربة فريدة تُكيّف آلية البحث بناءً على طبيعة استفسار المستخدم، سواء كان ذلك استعلامًا مباشرًا، أو استكشافًا أعمق عبر محادثة تفاعلية.

ولاستخدام هذه الميزة، يجب على المستخدمين التوجه إلى موقع محرك البحث search.brave.com، ثم كتابة الاستفسار، وإذا كان سؤالًا، سيظهر ملخص يعتمد على الذكاء الاصطناعي أعلى النتائج.

ويمكن متابعة المحادثة من خلال شريط الدردشة مباشرة. وإذا لم يظهر الملخص تلقائيًا، يمكن تفعيله بالنقر على أيقونة الذكاء الاصطناعي بجوار شريط البحث.

وتتوفر ميزة الدردشة مجانًا، ولكن مع حدود للاستخدام لضمان جودة الخدمة.