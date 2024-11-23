مايكروسوفت تطلق متصفحًا مُدمجًا للألعاب في ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق متصفح “Edge Game Assist“، وهو متصفح مخصص مدمج في شريط الألعاب (Game Bar) الخاص بنظام التشغيل ويندوز 11، الذي يقدّم تجربة تصفح مُصممة لمحبي الألعاب.

ويهدف هذا المتصفح الجديد إلى التسهيل على اللاعبين الذين يحتاجون إلى البحث عن معلومات في أثناء اللعب دون الحاجة إلى التبديل بين النوافذ باستخدام مفتاحي Alt-Tab، مما قد يؤدي إلى تعطيل اللعبة أو حدوث مشكلات فنية، خصوصًا مع الألعاب غير المُحسّنة.

ويعمل المتصفح كأداة مُصغرة “Widget” تظهر في اللعبة مباشرةً، مما يتيح للاعبين تصفح الإنترنت بسهولة دون مغادرة اللعبة.

ويتميز متصفح Edge Game Assist بقدرته على تعرّف الألعاب التي تُلعب، واقتراح محتوى ذي صلة بها.

وتدعم النسخة الأولية التصفح الذكي باللغة الإنجليزية لألعاب شهيرة، مثل Baldur’s Gate 3 و Diablo IV و Fortnite و Hellblade II: Senua’s Saga و League of Legends و Minecraft و Overwatch 2 و Roblox و Valorant.

وأوضحت مايكروسوفت أنها ستضيف المزيد من الألعاب في التحديثات المستقبلية.

ويدعم المتصفح الجديد مزامنة بيانات التصفح من متصفح مايكروسوفت إيدج، ومنها المفضلات وملفات تعريف الارتباط والوصول السريع وغيرها.

ويمكن تثبيت Edge Game Assist كأداة دائمة في شريط الألعاب، مما يسمح للاعبين باستخدامه كدليل أو لتشغيل الموسيقى أو الدردشة أو مشاهدة مقاطع الفيديو في أثناء اللعب.

ويتوفر Edge Game Assist حاليًا كإصدار تجريبي. ولتجربته، يجب على المستخدمين تثبيت الإصدار التجريبي 132 من متصفح Edge في جهاز يعمل بنظام Windows 11.

ويمكن تنزيل ذلك الإصدار من موقع Edge Insider الرسمي. وبعد التثبيت، يمكن الوصول إلى المتصفح من شريط الألعاب عن طريق النقر على شعار Microsoft Edge في قائمة الأدوات.

وستضيف مايكروسوفت تحسينات مستقبلية، مثل دعم التحكم عبر أذرع الألعاب (Controllers) ووضع الشاشة الصغيرة (Compact Mode)، لكن في الوقت الحالي يدعم المتصفح التحكم عبر لوحة المفاتيح والفأرة فقط.