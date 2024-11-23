استثمار جديد.. أمازون تضخ 4 مليارات دولار في شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أمازون استثمارًا إضافيًا بقيمة قدرها 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “أنثروبيك”، مما يعزز حصتها في واحدة من أبرز المنافسين لشركة OpenAI.

ويأتي هذا الاستثمار الجديد بعد استثمارات سابقة بقيمة قدرها 4 مليارات دولار أيضًا في الشركة الناشئة.

وتضمنت الصفقة السابقة اتفاقيات بأن تستخدم الشركة الناشئة مراكز بيانات “أمازون ويب سيرفيسز” (AWS) وبعض رقاقات الذكاء الاصطناعي من أمازون.

وتجدر الإشارة إلى أن “أنثروبيك” لديها أيضًا ارتباطات وثيقة بشركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل.

وتأسست “أنثروبيك” عام 2021 على يد موظفين سابقين في شركة OpenAI، وقد أصبحت إحدى أبرز منافسيها، وإحدى الشركات الرائدة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتشتهر عائلة روبوتات “Claude” التي تطورها الشركة بقدراتها المتميزة على إنشاء النصوص من البداية، وقد نجحت الشركة في جذب عملاء من قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية، في حين استفادت أمازون من علاقتها الوثيقة مع “أنثروبيك” لتعزيز مكانتها في خدمات الذكاء الاصطناعي، إذ توفر نماذج “Claude” لعملائها عبر منصة AWS.

يُذكر أن OpenAI جمعت 6.6 مليارات دولار في أكتوبر الماضي بقيمة سوقية بلغت 157 مليار دولار، في حين تسعى شركة xAI التابعة لإيلون ماسك إلى جمع تمويلات بقيمة قدرها 40 مليار دولار، وفقًا لتقارير سابقة.

وقد صرح داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة “أنثروبيك”، بأن تكلفة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الكُبرى قد تصل إلى 100 مليار دولار في النهاية، مقارنةً بالتكلفة الحالية البالغة 100 مليون دولار، على حد تعبيره.