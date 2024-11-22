واتساب تختبر ميزة جديدة للتخلص من الرسائل المزعجة من الشركات

بدأت منصة المراسلة الفورية واتساب اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إلغاء الاشتراك في رسائل التسويق المزعجة التي يتلقونها من الشركات مباشرةً عبر خدمة الأعمال “WhatsApp Business“.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لشكاوى المستخدمين الذين يشعرون بالانزعاج من العروض العشوائية التي تصلهم من متاجر أو خدمات قد لا يتذكرون التعامل معها.

وفي النسخة العادية من واتساب، يتمتع مستخدمو أندرويد بإمكانية حظر الرسائل من جهات الاتصال غير المعروفة، في حين تُختبر الميزة الجديدة استنادًا إلى خدمة واتساب للأعمال “بيزنس” لإيقاف رسائل الشركات.

وتعتمد الشركات حول العالم على خدمة واتساب للأعمال للتواصل مع أكثر من 200 مليون مستخدم شهريًا، وهي توفر للشركات وسيلة للتواصل المباشر مع العملاء، ومشاركة العروض الترويجية، والرد على الاستفسارات.

ومع أنها خدمة مفيدة للشركات والأعمال التجارية، فإن مستخدمي المنصة عادةً ما يتعرضون لسيل من الرسائل الترويجية عبرها. وللحد من ذلك، رفعت ميتا حديثًا تكاليف إرسال الرسائل التسويقية، مما أجبر الشركات على إعادة التفكير في إستراتيجياتها، في حين خفّضت تكلفة الرسائل الخدمية (مثل تحديثات الطلبات).

وأصبحت ميزة إلغاء الاشتراك قيد التجربة حاليًا في الإصدار التجريبي من واتساب، وهي تتيح للمستخدمين اختيار التوقف عن تلقي رسائل تسويقية محددة دون الحاجة إلى حظر الشركات بالكامل.

وتأتي هذه الميزة بعد إجراءات أخرى للتحكم في الرسائل المزعجة، مثل تحديد عدد الرسائل الترويجية التي يمكن أن يتلقاها المستخدم.

وأسهمت خدمة واتساب للأعمال بنحو 434 مليون دولار في إيرادات ميتا خلال الربع الثالث من عام 2024. وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الإجمالية للتطبيق نحو 1.3 مليار دولار.

وتوجد أكثر من 50 مليون شركة في المنصة التي تُجرى عبرها 175 مليون محادثة تجارية يوميًا مع مستخدمي واتساب، ويعكس ذلك أهمية التطبيق كوسيلة رئيسية للتواصل بين الشركات وعملائها.

ومن المتوقع أن تُحدث ميزة إلغاء الاشتراك تحولًا في كيفية استخدام الشركات واتساب، إذ ستتيح للمستخدمين مزيدًا من التحكم، مما قد يقلل الرسائل المزعجة، ويدفع الشركات إلى التركيز على التفاعل الهادف مع عملائها.