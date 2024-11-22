لمنافسة كروم.. OpenAI تخطط لإطلاق متصفح إنترنت خاص بها

تشير التقارير إلى أن شركة OpenAI، المطوّرة لنموذج ChatGPT، تعمل على تطوير متصفح ويب جديد يهدف إلى منافسة متصفح كروم من جوجل.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه جوجل تحديات عديدة فيما يتعلق بمحرك البحث الخاص بها، ومنها تهديدات من وزارة العدل الأمريكية بإجبار الشركة على التخلي عن متصفح كروم، من أجل تقليل هيمنتها على سوق البحث عبر الإنترنت.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني، فإن OpenAI تسعى إلى إبرام صفقات مع مطورين لإنشاء متصفحها الخاص، لكن الإطلاق قد لا يحدث في المستقبل القريب.

يُذكر أن الشركة كانت قد وظّفت مطورين بارزين من فريق كروم التابع لجوجل، ومنهم بن غودجر، أحد المؤسسين الرئيسيين لفريق كروم.

ويُعد تطوير متصفح للإنترنت خطوة منطقية لـ OpenAI التي تسعى إلى تعزيز سيطرتها على البوابة الرئيسية لاستخدام الإنترنت.

وأضاف التقرير أن المتصفح قد يدعم خدمات الشركة الأخرى مثل ChatGPT، الذي يعتمد عليه مئات الملايين من المستخدمين، ويهيمن على سوق روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتعمل OpenAI بالفعل مع كبرى الشركات المنافسة لجوجل، إذ تقدم خدماتها لآبل لتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence في أجهزتها،بالإضافة إلى تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي التابعة لمايكروسوفت Copilot.

وكانت OpenAI قد أطلقت في وقتٍ سابق أداة SearchGPT، وهي أداة بحث عبر الإنترنت مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في منافسة مباشرة لمحرك البحث جوجل.

وتشير الشائعات إلى أن مشروع “Operator” التي تعمل عليه OpenAI قد يكون أحد الدوافع الرئيسية لتطوير المتصفح. وسيتيح هذا المشروع للمستخدمين تنفيذ المهام عبر الإنترنت نيابةً عن المستخدم، مما يجعل امتلاك متصفح مخصص يُسهّل هذه العملية لـ OpenAI خطوة مُبررة.

ومع أن المتصفح الجديد قد يستغرق وقتًا قبل إطلاقه، لكن هذه الخطوة تعكس طموح OpenAI لتعزيز وجودها في سوق التقنية، وتقديم بدائل تنافسية للشركات العملاقة.