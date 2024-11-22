بشاشة مميزة ومعالج متطوّر.. الكشف عن هاتف Nubia Z70 Ultra الجديد

أعلنت شركة نوبيا Nubia إطلاق هاتفها الجديد Nubia Z70 Ultra، الذي يأتي مزودًا بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Elite، مما يجعله أحد أبرز الهواتف الذكية المتميزة لهذا العام.

ويحمل الهاتف شاشة كبيرة مميزة من نوع أمولد قياسها 6.85 إنشات، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة، مما يجعلها أفضل من ناحية الحجم والأداء مقارنةً بالإصدار السابق.

وتأتي الشاشة مزودةً أيضًا بكاميرا مخفية أسفل الشاشة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، مما يعزز جمالية التصميم، خاصة مع الحافات النحيفة.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، وهو أحدث معالجات كوالكوم للهواتف الرائدة، ويأتي الجهاز بذاكرة عشوائية تبدأ من 12 جيجابايت، وتصل إلى 24 جيجابايت، كما تتراوح السعة التخزينية بين 256 جيجابايت وتيرابايت.

وأضافت الشركة إلى الهاتف نظام Nebula AIOS المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمستند إلى نظام أندرويد 15، كما يقدّم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ويتميز هاتف Nubia Z70 Ultra بنظام كاميرات متقدم يضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة ذات فتحة متغيرة، وكاميرا مكبرة “بيريسكوب” بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف أيضًا على زر مخصص للتصوير لتوفير تجربة تصوير مريحة.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 6150 ميلي أمبير بتقنية السيليكون كربون الجديدة، وهي تدعم شحنًا سريعًا بقوة قدرها 80 واطًا، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي الطويل.

ويتوفر الهاتف فقط في الصين حاليًا بأسعار تتراوح بين 650 و 900 دولارٍ أمريكي، وتخطط الشركة لإطلاقه في الأسواق العالمية قريبًا.