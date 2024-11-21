OpenAI تطلق دورة مجانية لتدريب المعلمين على ChatGPT

أعلنت شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI)، بالتعاون مع مؤسسة “كومون سينس ميديا” (Common Sense Media)، إطلاق دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت تهدف إلى مساعدة المعلمين في فهم كيفية إدماج أداة ChatGPT في عملهم اليومي مع الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

وتتألف الدورة من 9 دروس تُقدم في ساعة واحدة، وتبدأ بتوضيح أساسيات الذكاء الاصطناعي، ثم تنتقل إلى تقديم أمثلة لاستخدام ChatGPT لزيادة الإنتاجية، وتختتم بوضع أطر لاستخدام الأداة بنحو مسؤول.

ومع أن معظم محتوى الدورة يشجع المعلمين على الاستفادة من ChatGPT، لكن أحد الفصول يُبرز قيود الذكاء الاصطناعي، إذ أوضحت OpenAI أن الأداة لا تُستخدم لتعليم التجارب العلمية في المختبرات، أو لتقديم دعم عاطفي أو اهتمام شخصي للطلاب. كما حذّرت الشركة من مشاركة بيانات حساسة خاصة بالطلاب مع الأداة.

وجُرّبت الدورة مبدئيًا في عشرات المدارس، وأكّدت OpenAI أن نحو 98% من المشاركين اكتسبوا أفكارًا أو إستراتيجيات جديدة يمكن تطبيقها.

ويمكن للمعلمين التسجيل في الدورة مجانًا عبر موقع “كومون سينس ميديا”. وتُعد هذه الدورة أول تعاون بين الشركتين، مع خطط مستقبلية لمزيد من المشاريع المشتركة.

وتعليقًا على ذلك، قال روبي تورني، المدير الأول لبرامج الذكاء الاصطناعي في “كومون سينس”: “تواجه المدارس في كافة أنحاء البلاد تحديات وفرصًا جديدة مع إعادة تشكيل التعليم بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف قائلًا: “تُظهر أبحاثنا أن سبعة من كل عشرة طلاب يستخدمون بالفعل أدوات مثل ChatGPT في أعمالهم المدرسية. ومن خلال هذه الدورة، نسعى إلى دعم المعلمين وتثقيفهم للتحضير لهذا التحول”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة متاحة فقط حاليًا باللغة الإنجليزية، ولا يُعرف إذا كانت الشركة تخطط لطرحها بلغات أخرى.