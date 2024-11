OpenAI تتيح الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT في متصفحات الويب

أعلنت شركة OpenAI توسيع نطاق ميزة الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT لتشمل متصفحات الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين إجراء محادثات صوتية مع روبوت الذكاء الاصطناعي مباشرة عبر متصفحاتهم في الأجهزة المختلفة.

وتجعل تلك الميزة التفاعل مع ChatGPT أكثر طبيعية وسلاسة، وهي متوفرة حاليًا للمشتركين في خطط Plus للأفراد و Enterprise للشركات و Teams لفرق العمل و Edu للمؤسسات التعليمية.

ويأتي هذا الإطلاق لمتصفحات الويب بعد طرح الميزة أول مرة عبر تطبيقات ChatGPT لأنظمة iOS وأندرويد في سبتمبر الماضي.

وتعتمد ميزة الوضع الصوتي المتقدم على قدرات الصوت الأصلية لنموذج GPT-4، مما يتيح إجراء محادثات طبيعية في الوقت الفعلي. ويمكن لروبوت الدردشة فهم الإشارات غير اللفظية، مثل سرعة الكلام، والرد بمستويات عاطفية متناسبة.

ولتفعيل المحادثة الصوتية عبر الويب، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة الصوت أسفل نافذة المحادثة في ChatGPT، ومنح المتصفح إذنًا للوصول إلى الميكروفون الخاص بجهازهم. وبمجرد بدء المحادثة، تظهر شاشة تحتوي على كرة زرقاء في المنتصف.

وتوفر الميزة تسعة أصوات مختلفة، لكل منها طابع ونبرة خاصة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين اختيار صوت “Arbor”، الذي يتميز بالهدوء والمرونة، أو صوت “Ember”، الذي يتسم بالثقة والتفاؤل.

وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لتوفير الميزة للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية خلال الأسابيع القادمة. ومع ذلك، يخضع المشتركون في خطط Plus و Team لحدود يومية لاستخدام ميزة الصوت المتقدم، إذ يصدر تنبيه للمستخدمين عند اقترابهم من استنفاد الوقت المتاح، في حين سيحصل المستخدمون أصحاب الحسابات المجانية على مدة تجريبية شهرية محدودة لتجربة تلك الميزة.

Another Advanced Voice update for you—it’s rolling out now on https://t.co/nYW5KO1aIg on desktop for all paid users.

So you can easily learn how to say the things you're doing an entire presentation on. pic.twitter.com/n138fy4QeG

— OpenAI (@OpenAI) November 19, 2024