قدمت آبل المجموعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence لهواتف آيفون ضمن تحديث iOS 18.1. وفي تحديث iOS 18.2 القادم قريبًا ستصل المجموعة الثانية من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تمتاز بأنه أكثر تقدمًا مقارنة بالمجموعة الأولى.

إليك مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون في تحديث iOS 18.2:

1- أداة Genmoji:

توفر أداة Genmoji للمستخدمين فرصة لتصميم رموز تعبيرية مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وكل ما يحتاجه المستخدم هو كتابة وصف نصي دقيق للرمز الذي يرغب في إنشائه، وستولده الأداة في غضون ثوانٍ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأداة إنشاء رموز تعبيرية مخصصة مستوحاة من صور أصدقائك أو أفراد عائلتك المخزنة في هاتفك، ويمكنك استخدام الرموز التعبيرية الجديدة بالطريقة نفسها التي تستخدم بها الرموز التعبيرية التقليدية في التطبيقات المختلفة.

يمكنك تعرّف المزيد من المعلومات عن أداة Genmoji في مقال: “كل ما تحتاج إلى معرفته عن Genmoji.. أداة الذكاء الاصطناعي القادمة إلى آيفون“.

2- تطبيق Image Playground:

Image Playground هو تطبيق مخصص لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي سيصل إلى هواتف آيفون عبر تحديث iOS 18.2، ويسمح هذا التطبيق للمستخدمين باختيار نمط معين للصورة من ثلاثة أنماط متوفرة، هي: الرسوم المتحركة (Animation)، والرسوم التوضيحية (Illustration)، والرسم التخطيطي (Sketch).

يتكامل هذا التطبيق مع تطبيق الرسائل المدمج في هواتف آيفون؛ مما يسمح للمستخدمين بطلب إنشاء الصور مباشرة في أثناء إجراء المحادثات.

يمكنك تعرّف المزيد من المعلومات عن تطبيق Image Playground في مقال: “كل ما تحتاج إلى معرفته عن Image Playground.. تطبيق الذكاء الاصطناعي القادم إلى آيفون“.

3- أداة Image Wand:

تحول أداة Image Wand المتوفرة ضمن تحديث iOS 18.2 الرسومات البسيطة التي ترسمها بيدك إلى صور احترافية مصممة بالذكاء الاصطناعي، وتعمل هذه الأداة في تطبيق الملاحظات فقط.

ولتتعرف جميع التفاصيل المرتبطة بهذه أداة يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تحتاج إلى معرفته عن Image Wand.. أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة في iOS 18.2“.

4- تكامل سيري مع ChatGPT:

يتيح تحديث iOS 18.2 إمكانية التفاعل مع ChatGPT عند استخدام المساعد الصوتي سيري. ويمكن للمستخدمين الحصول على استجابات دقيقة ومُحسّنة من سيري، بالإضافة إلى الاستعانة بقدرات ChatGPT لتحرير النصوص أو إنشاء صور متنوعة بالذكاء الاصطناعي.

5- الذكاء البصري:

بعد التحديث إلى iOS 18.2 ستتمكن من استخدام زر التحكم في الكاميرا المتوفر في هواتف آيفون 16 لتفعيل مزية الذكاء البصري المشابهة لعدسة جوجل التي يمكنها تعرّف الأشياء التي يصورها المستخدم باستخدام كاميرا الهاتف وتقدم معلومات عنها.

6- تحديثات جديدة في أدوات الكتابة:

تتضمن أدوات الكتابة في تحديث iOS 18.2 خيار جديد هو وصف التغيير (Describe Your Change) الذي يسمح للمستخدم بتقديم تعليمات إضافية لإجراء تعديلات في أجزاء معينة من النص باستخدام الذكاء الاصطناعي.