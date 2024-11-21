مقارنة بين هاتفي أسوس ROG Phone 9 Pro و ROG Phone 8 Pro

كشفت شركة أسوس قبل يومين عن مجموعة هواتف ROG Phone 9 الجديدة التي تتضمن: هاتف ROG Phone 9 الأساسي، و Phone 9 Pro الذي يأتي مع مجموعة من التحسينات المميزة مقارنةً بالطراز السابق ROG Phone 8 Pro.

اختارت أسوس إجراء تحسينات داخلية في طراز برو الجديد دون التركيز في تغيير التصميم الخارجي، فقد حافظ الهاتف الجديد على التصميم ذاته الخاص بالطراز السابق، لكنه حصل على ترقية في المعالج، ومعدل تحديث الشاشة، وسعة البطارية، ونظام التبريد، وجميع هذه التحسينات تعزز تجربة الألعاب بنحو كبير.

فإذا كنت تستخدم هاتف ROG Phone 8 Pro وتفكر في الترقية إلى ROG Phone 9 Pro ستساعدك المقارنة التالية بين كلا الهاتفين في اتخاذ القرار النهائي:

يعمل هاتف ROG Phone 9 Pro بمعالج فائق القوة:

حصل هاتف ROG Phone 9 Pro على ترقية كبيرة فيما يتعلق بالأداء، فقد اختارت أسوس معالج Snapdragon 8 Elite المتطور الذي يَعِد بتحسن كبير في الأداء مقارنةً بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعمل به هاتف ROG Phone 8 Pro.

يتضمن ذلك زيادة بنسبة قدرها 45% في أداء وحدة المعالجة المركزية، وزيادة سرعة وحدة معالجة الرسومات بنسبة قدرها 40%، ويأتي هذا المعالج مع ما يصل إلى 24 جيجابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X، وما يصل إلى واحد تيرابايت من سعة ذاكرة التخزين من نوع UFS 4.0.

وبالإضافة إلى كونه أكثر قوة من المعالج الذي يعمل به الإصدار السابق، يمتاز المعالج الجديد بأنه أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من Snapdragon 8 Gen 3 وهذا يعني أنه يقدم أداءً أسرع وعمر بطارية أفضل مقارنةً بالطراز السابق.

تمتاز شاشة Phone 9 Pro بدعم معدل تحديث يصل إلى 185 هرتزًا:

يتضمن هاتفا ROG Phone 8 Pro و ROG Phone 9 Pro شاشات متطابقة في معظم المواصفات؛ إذ يحتويان على شاشات من نوع AMOLED بمقاس قدره 6.78 بوصات وتمتاز بسطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

المجال الوحيد الذي يختلف فيه الهاتفان فيما يتعلق بمواصفات الشاشات هو معدل التحديث؛ إذ تمتاز شاشة هاتف ROG Phone 9 Pro بدعمها معدل تحديث يصل إلى 185 هرتزًا، وأما شاشة هاتف ROG Phone 8 Pro فتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا

يحتوي Phone 9 Pro على شاشة AniMe Vision أكثر تقدمًا من الطراز السابق:

من المزايا الرئيسية التي تمتع بها هاتف ROG Phone 8 Pro هي شاشة AniMe Vision LED الموجودة في الجزء الخلفي التي تحتوي على 341 مصباح LED، ويمكن استخدامها لعرض الرسومات والنصوص.

حدّثت أسوس شاشة AniMe Vision في ROG Phone 9 Pro وأصبحت تضم 648 مصباح LED ويمكنها عرض النصوص والرسومات والإشعارات. وهناك أيضًا عدد قليل من الألعاب التي يمكنك اللعب بها باستخدام هذه الشاشة.

حصل Phone 9 Pro على ترقية في سعة البطارية:

يحتوي هاتف ROG Phone 8 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5500 ميلي أمبير في الساعة، وأما هاتف ROG Phone 9 Pro فقد حصل على ترقية في سعة البطارية؛ إذ يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5800 ميلي أمبير في الساعة، وهي أكبر بمقدار 300 ميلي أمبير في الساعة من سابقتها، ويستفيد هذا الهاتف أيضًا من زيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة بفضل معالج Snapdragon 8 Elite؛ مما يحسن عمر البطارية.

وبفضل هذه التحسينات ستحصل على أكثر من 26 ساعة من الاستخدام العام للهاتف بشحنة واحدة، وما لا يقل عن 4 ساعات ونصف من اللعب بالألعاب الكثيفة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، لا يوجد فرق بين كلا الهاتفين؛ إذ يدعم كلاهما الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن السلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

يحتوي Phone 9 Pro على مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة:

يحتوي هاتف ROG Phone 9 Pro علىمجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي لم تكن موجودة في الطراز السابق، ويتضمن ذلك: مزية ترجمة المكالمات بالذكاء الاصطناعي AI Call Translator التي يمكن استخدامها عند إجراء المكالمات الهاتفية والمكالمات الصوتية عبر التطبيقات التابعة للجهات الخارجية، مثل: واتساب وماسنجر. هناك أيضًا مزية AI Transcript التي يمكنها نسخ التسجيلات وتلخيصها، ومزية البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتيح لك البحث عن الإعدادات والملفات الأخرى في هاتفك باستخدام اللغة الطبيعية.

هناك أيضًا مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحسين تجربة اللعب بألعاب الفيديو، وهي نفسها المتوفرة في ROG Phone 8 Pro.

السعر:

هاتف ROG Phone 9 Pro مُتاح الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 1200 دولار، ومن المُتوقع أن يصل إلى الأسواق في منتصف أو أواخر شهر ديسمبر. وأما هاتف ROG Phone 8 Pro فيُباع بسعر يبدأ من 930 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي ROG Phone 9 Pro و ROG Phone 8 Pro:

ROG Phone 8 Pro ROG Phone 9 Pro المعالج معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 أو 24 جيجابايت. 16 أو 24 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود. الأسود. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 15. الوزن 225 جرامًا. 227 جرامًا. السعر يبدأ من 930 دولار. يبدأ من 1200 دولار.