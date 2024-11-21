متحديةً العقوبات الأمريكية.. هواوي تستعد لإنتاج رقاقة ذكاء اصطناعي جديدة

تخطط شركة هواوي الصينية لبدء الإنتاج الضخم لرقاقة الذكاء الاصطناعي الجديدة “Ascend 910C” في أوائل عام 2025، وذلك في ظل الصعوبات المستمرة التي تواجهها لتحقيق إنتاجية كافية، بسبب القيود الأمريكية المفروضة على الصين، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز في تقرير أخير.

وطِبقًا للتقرير، فقد أرسلت الشركة بالفعل عينات من الرقاقة إلى عملائها من الشركات التقنية، وبدأت بتلقي الطلبات منهم، ويُقال إن تلك الرقاقة قد صُممت لتنافس معالجات إنفيديا العالية الأداء.

وتواجه هواوي تحديات كبيرة، إذ أدت القيود المفروضة من الولايات المتحدة إلى حرمان الصين من تقنيات تصنيع الرقاقات المتقدمة، وتقليل كفاءة التصنيع.

وتتعاون هواوي مع شركة SMIC الصينية لإنتاج رقاقة “Ascend 910C” باستخدام عملية التصنيع N+2، ولكنها تعاني معدل إنتاجية منخفضًا يبلغ 20% فقط، وهو أقل بكثير من المعدل المُستهدف البالغ 70% المطلوب للإنتاج التجاري.

وحققت رقاقات هواوي السابقة، ومنها رقاقة 910B، معدلات إنتاج قدرها 50٪، مما أدى إلى تأخير في تلبية الطلبات لعملاء رئيسيين لها، مثل بايت دانس.

ومنعت القيود الأمريكية الشركات الصينية من الوصول إلى معدات إنتاج الرقاقات الإلكترونية الحديثة، مما قيّد قدرة الصين على إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة.

وقد كان اعتماد هواوي على SMIC مكلفًا لها، إذ تكّبدت أسعارًا أعلى بنسبة تصل إلى 50%، وسعت الشركة إلى الحصول على إنتاج تكميلي من شركة TSMC التايوانية، في محاولة ربما قد تكون باءت بالفشل.

وشدّدت السلطات الأمريكية على ضوابط تصدير الرقاقات المتطورة إلى الصين، وفرضت عقوبات ضخمة على الشركات المخالفة.

ويتوقع أن تفرض الولايات المتحدة المزيد من القيود على الصين في المجال التقني خلال المدة الرئاسية الثانية لترامب، خاصةً في حال نجاح هواوي في تطوير رقاقات الذكاء الاصطناعي المتطورة.