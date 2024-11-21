مايكروسوفت تعلن تطبيقًا جديدًا للترجمة موجهًا للشركات

أعلنت مايكروسوفت إطلاق تطبيق جديد يُدعى Microsoft Translator Pro، وهو تطبيق ترجمة موجه للشركات يركز على توفير أدوات متطورة تُناسب بيئات العمل.

وسيكون هذا التطبيق متاحًا في البداية كتطبيق في أجهزة آبل العاملة بنظام iOS، ويتطلب أجهزة تعمل بنظام iOS 15 أو أحدث.

وتوجد العديد من تطبيقات الترجمة المجانية الشهيرة، ومنها تطبيق Microsoft Translator نفسه، لكن مايكروسوفت ترى أن تطبيق Translator Pro سيكون مناسبًا بنحو خاص للشركات بفضل مزاياه المتقدمة المتعلقة بالخصوصية وإدارة البيانات.

ويدعم التطبيق الترجمة الفورية للنصوص والمحادثات المنطوقة، مما يُسهّل التواصل بين الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة.

ومن أهم مزايا التطبيق عرض النصوص المترجمة والمُدوّنة في الوقت الفعلي في جهاز واحد، مما يُسهل المحادثات، بالإضافة إلى إمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت مع دعم الترجمة لبعض اللغات في وضع عدم الاتصال، مثل الإنجليزية والإسبانية والصينية (الماندرين) والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والروسية والأوكرانية. وأما في وضع الاتصال بالإنترنت، فيدعم التطبيق كافة اللغات تقريبًا.

وسيكون لمديري تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات تحكم كامل في إتاحة التطبيق وإدارته، مع صلاحيات تشمل إدارة سجلات المحادثات ومراجعتها، وتفعيل خيار حفظ السجلات أو تعطيله.

وتؤكد مايكروسوفت أن التطبيق يضع الخصوصية في المقدمة، ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حسابات مؤسساتهم، إذ تُخزّن كافة بيانات المحادثات داخل البيئة السحابية الخاصة بالمؤسسة عبر منصة Azure، دون أن تتمكن أي أطراف خارجية من الوصول إليها.

وتحث مايكروسوفت المؤسسات والشركات في الولايات المتحدة على الاشتراك في برنامج المعاينة التجريبي لتطبيق Translator Pro عبر موقعها الرسمي.