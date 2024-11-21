مايكروسوفت تحث مستخدمي ويندوز 10 على شراء أجهزة حاسوب جديدة

تعمل شركة مايكروسوفت على إقناع مستخدمي ويندوز 10 بشراء أجهزة حاسوب جديدة تعمل بنظام ويندوز 11، مع اقتراب موعد انتهاء دعم ويندوز 10 في أكتوبر 2025.

وبدأت الشركة في وقت سابق من العام الحالي باستخدام رسائل شاشة كاملة لتحذير المستخدمين من انتهاء الدعم، لكن الآن تستخدم هذه الرسائل لتحفيزهم على اقتناء أجهزة جديدة للحصول على “تجربة ويندوز 11 المثلى”.

ولاحظ بعض مستخدمي ويندوز 10 خلال الأيام الأخيرة ظهور رسائل شاشة كاملة جديدة، تدعوهم إلى “تحقيق المزيد مع أجهزة ويندوز 11 الجديدة” أو “الترقية إلى أجهزة Copilot Plus” للاستمتاع بمزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة في نظام ويندوز 11.

وتوجه الروابط في هذه الرسائل المستخدمين إلى موقع ترويجي يتضمن معلومات وروابط لشراء أجهزة ويندوز 11 جديدة.

ولا تذكر الرسائل بنحو واضح أن مستخدمي ويندوز 10 يمكنهم الاستمرار باستخدام النظام بنحو آمن بعد تاريخ انتهاء الدعم.

وتوفر مايكروسوفت لأول مرة منذ إطلاق نظام ويندوز تحديثات أمان موسّعة لنظام ويندوز 10 مقابل رسوم قدرها 30 دولارًا لمدة قدرها عام للعملاء الأفراد، مع إمكانية شراء ثلاث سنوات إضافية من التحديثات للشركات.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام مايكروسوفت هذه الرسائل ليس جديدًا؛ فقد اعتمدت الشركة نهجًا مشابهًا في الماضي لدفع المستخدمين إلى الترقية إلى ويندوز 10 من ويندوز 7 وويندوز 8.1.

ومع كون نظام ويندوز 11 متوافقًا فقط مع المعالجات التي أُطلقت بعد عام 2018، فإن هذه الرسائل تركز على ترقية الأجهزة بدلًا من النظام، نظرًا إلى أن ملايين الأجهزة الحالية لا يمكنها الترقية رسميًا إلى ويندوز 11.

يُذكر أن انتشار نظام ويندوز 11 ما زال محدودًا مقارنةً بويندوز 10، الذي ما زال الإصدار الأكثر انتشارًا في الحواسيب العاملة بنظام ويندوز.

وحديثًا، أغلقت مايكروسوفت البرنامج التجريبي لنظام ويندوز 10 استعدادًا لإنهاء دعمه خلال أقل من عام.