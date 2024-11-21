لا تثبته.. تطبيق “خلفيات بينج” من مايكروسوفت يثير انتقادات واسعة

أطلقت شركة مايكروسوفت قبل أيام تطبيق “خلفيات بينج Bing Wallpaper” عبر متجرها الإلكتروني للتطبيقات الخاص بنظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11، وقد اُنتقد التطبيق بسبب ممارسات مشبوهة تحت غطاء “تخصيص الخلفيات”.

ويقدّم التطبيق خلفيات يومية متنوعة وجذّابة، لكنه أثار جدلًا واسعًا بسبب ممارسات عُدت تطفلية على خصوصية المستخدمين.

ووفقًا لما كشفه الباحث التقني رافاييل ريفيرا، فإن التطبيق المجاني يتجاوز دوره البسيط كأداة لتخصيص الخلفيات، وينفذ إجراءات وُصفت بأنها “مشبوهة وعدوانية”؛ إذ يستغل التطبيق ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمتصفحات الشهيرة مثل كروم وفايرفوكس وإيدج، كما يثبت التطبيق أداة “بحث الصور البصرية” من بينج دون مبرر، ويستخدم واجهة برمجية مجانية لتحديد المواقع الجغرافية عبر الإنترنت.

وعلاوةً على ذلك، فإن التطبيق المجاني من مايكروسوفت يُحاول أيضًا التلاعب بإعدادات المتصفح الافتراضي، إذ يُوصي المستخدمين بتغيير إعداداتهم لصالح مايكروسوفت إيدج تحت شعارات مثل: “أداء عالمي المستوى في أثناء التصفح”، و”نتائج بحث سريعة وآمنة مع بينج”، و “أدوات مدمجة للبحث عن العروض في أثناء التسوق عبر الإنترنت”.

ويذهب التطبيق أبعد من ذلك إلى حد فتح المتصفح الافتراضي للمستخدم، وعرض رسالة تُفيد بأن إضافة “بحث بينج Microsoft Bing Search” قد ثُبتت بالفعل دون الإشارة إلى ذلك في وصف التطبيق.

وتُروج مايكروسوفت لتطبيقها كأداة تخصيص جذابة لنظام ويندوز، لكنها في الوقت نفسه تثير الانتقادات بسبب ممارسات ربما تنتهك خصوصية المستخدمين، وتحاول فرض منتجاتها بنحو غير مرغوب فيه.

ولحسن الحظ، لا توجد حاجة مُلحّة لاستخدام هذا التطبيق المثير للجدل، إذ توجد العديد من التطبيقات البديلة المجانية التي توفر خلفيات مميزة دون أي ممارسات تطفلية، ومنها تطبيق Lively Wallpaper الذي يقدّم خلفيات متحركة تفاعلية، والذي أدرجته مايكروسوفت نفسها ضمن قائمة أفضل التطبيقات في متجرها العام الماضي.

ويمكن أيضًا الاعتماد على تطبيقات أخرى مثل تطبيق Dynamic Theme، الذي يتيح الحصول على خلفيات بينج اليومية دون أي تدخل في المتصفح، وتطبيق WinDynamicWallpaper الذي يُغيّر الخلفيات بناءً على توقيت اليوم.