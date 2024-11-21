دراسة تُظهر تفوق ChatGPT على الأطباء في تشخيص الحالات الطبية.. إليك التفاصيل 

نُشرت دراسة في مجلة JAMA Network Open في 28 أكتوبر 2024، تهدف إلى قياس تأثير استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في دقة التشخيص للأطباء مقارنة بالموارد التقليدية. وخلال الدراسة، طُلب من 50 طبيبًا إجراء ستة تشخيصات لحالات طبية مختلفة، وسُمح لبعض الأطباء باستخدام روبوت ChatGPT من OpenAI لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم، ولم يستخدم الآخرون الذكاء الاصطناعي، بل استخدموا الموارد الطبية المُساعدة مثل: منصة UpToDate ومنصة PubMed.

حصل الأطباء الذين أجروا التشخيص دون مساعدة روبوت الذكاء الاصطناعي على ​​درجة تبلغ 74%، وحصل الأطباء الذين استخدموا ChatGPT على ​​درجة تبلغ 76%، وحصل روبوت ChatGPT نفسه على ​​درجة تبلغ 90%.

قال الدكتور رودمان أحد المشاركين في الدراسة، لصحيفة نيويورك تايمز إنه يتوقع أن تساعد برامج الدردشة الأطباء في التشخيص، ولكن بحسب النتائج لم يساعد الذكاء الاصطناعي الأطباء الذين استخدموه بقدر ما كان متوقعًا؛ لأن الأطباء لم يثقوا في جميع المعلومات التي قدمها الروبوت لهم بحسب ما قال رودمان. وأضاف أن معظم الأطباء متمسكون بالتشخيصات الخاصة بهم ولا يمكن إقناعهم بأن روبوت الدردشة يعرف الكثير من المعلومات عن الحالات الطبية المختلفة.

وكانت هناك مشكلة أخرى لاحظها المشرفون على الدراسة، وهي أن العديد من الأطباء لم يعرفوا كيفية الاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن أداء روبوت الذكاء الاصطناعي الذي تفوق به على أداء الأطباء، يدل على الحاجة إلى تطوير التكنولوجيا الطبية المساعدة وتدريب القوى العاملة على كيفية استخدامها لتعزيز التعاون بين الطبيب والذكاء الاصطناعي في مجال التشخيص الطبي.

الاستنتاجات:

تشير نتائج الدراسة المنشورة في JAMA Network Open إلى أن روبوت ChatGPT يتمتع بقدرات تشخيصية تفوق أداء الأطباء، فقد حصل على درجة بلغت 90% مقارنة بدرجة تبلغ 76% للأطباء الذين استخدموه كأداة مساعدة، ودرجة تبلغ 74% للأطباء الذين اعتمدوا على الموارد التقليدية. ومع ذلك، لم يحقق الذكاء الاصطناعي التأثير المُتوقع عند دمجه في عملية التشخيص بسبب ضعف ثقة الأطباء في المعلومات المقدمة، واعتمادهم الكبير على خبراتهم الشخصية. كما كشفت الدراسة عن فجوة معرفية لدى الأطباء في استغلال القدرات الكاملة للذكاء الاصطناعي. وهذا يعني ضرورة تحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات العاملين في المجال الطبي لضمان التعاون الفعال الذي يرفع مستوى دقة التشخيص الطبي.