تقرير: جوجل قد تُجبر على بيع متصفح كروم

أفادت وكالة “بلومبرغ” الإخبارية بأن وزارة العدل الأمريكية تسعى إلى إجبار جوجل على بيع متصفحها الشهير “كروم” في خطوة قد تُحدث ضجة كبيرة في الأوساط التقنية.

وتنتظر القضية قرار القاضي الفيدرالي الأمريكي، أميت ميهتا، الذي حكم في أغسطس الماضي بأن جوجل انتهكت قوانين الاحتكار من خلال الهيمنة غير القانونية على سوق البحث عبر الإنترنت.

ودفعت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، نحو 26 مليار دولار في عام 2021 وحده لجعل كروم المتصفح الافتراضي في الهواتف الذكية، وجعل جوجل محرك البحث الافتراضي، مما أعاق فرص المنافسة في السوق.

وفي حال بيع كروم، يُقدر المحللون في “بلومبرغ إنتليجنس” أن تتراوح قيمة المتصفح بين 15 و 20 مليار دولار، نظرًا إلى امتلاكه أكثر من 3 مليارات مستخدم نشِط شهريًا. ومع ذلك، فإن القيمة الفعلية للمتصفح تكمن في دوره كبوابة رئيسية لخدمات جوجل الأخرى، مثل محرك البحث، وروبوت الذكاء الاصطناعي “جيميني”، وخدمات “ورك سبيس”، والبريد الإلكتروني، وغيرها من خدمات الشركة.

وفي تعليق رسمي، وصفت لي-آن مولولاند، نائبة رئيس جوجل للشؤون التنظيمية، خطوات وزارة العدل بأنها “أجندة متطرفة تتجاوز القضايا القانونية المطروحة في القضية، وتضر بالمستهلكين والمطورين والقيادة التكنولوجية الأمريكية”.

ومن الجدير بالذكر أن قضية الاحتكار ضد جوجل بدأت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2020، لكن مستقبل تلك القضية وتداعياتها ما زال غير واضح حتى الآن.

ويتوقع محللون تخفيف القيود على الشركات التقنية في قضايا الاحتكار والمنافسة والاستحواذ والاندماج في ظل الولاية الثانية للرئيس ترامب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.