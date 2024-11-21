تدعم العربية.. واتساب تطلق ميزة التفريغ النصي للرسائل الصوتية

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق ميزة جديدة تتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة. وأوضحت الشركة أن هذه الميزة تهدف إلى مساعدة المستخدمين في متابعة المحادثات في أثناء التنقل أو في الأماكن الصاخبة التي يصعب فيها الاستماع إلى الرسائل الصوتية.

وتكون الميزة مفيدة أيضًا عند تلقي رسائل صوتية طويلة، كما قد تساعد ذوي الإعاقات السمعية في معرفة محتوى الرسائل الصوتية بسهولة، ثم الرد عليها.

ويمكن للمستخدمين تفعيل ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص عبر الذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار قسم الدردشات، وتفعيل خيار “نصوص الرسائل الصوتية”. وبعد تفعيل الميزة، يمكن للمستخدمين الحصول على نص الرسالة الصوتية بالضغط المطول على الرسالة الصوتية واختيار “كتابة النص”.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الميزة لا تحوّل الرسائل تلقائيًا، وإنما بناءً على طلب المستخدم.

وستطرح واتساب الميزة الجديدة التي كانت تختبرها لمدة طويلة تدريجيًا على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة، مع دعم لغات محددة في البداية، منها اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والروسية والتركية والصينية وغيرها في هواتف آيفون.

وفيما يتعلق بنظام أندرويد، يمكن للمستخدمين تجربة تلك الميزة باللغة الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية بنحو مبدئي، على أن تُضاف باقي اللغات في وقتٍ لاحق بنحو متتابع.

وتُعد تفريغات الرسائل الصوتية نسخًا مكتوبة من الرسائل الصوتية. وعند تفعيلها، يمكن لمستلم الرسالة رؤية تفريغ الرسائل الصوتية، ولا يمكن للمرسل رؤية هذه التفريغات.

وأشارت واتساب إلى أن إنشاء التفريغات عملية تُنفذ في الأجهزة، وتظل الرسائل الصوتية الشخصية محمية بآلية التشفير التام من طرف إلى طرف. ولا يمكن لأي أطراف خارجية، ومنها واتساب، الاستماع إلى الرسائل الصوتية، أو الاطلاع على تفريغها النصي.