باي بال يشهد انقطاعًا عالميًا.. والشركة تحل المشكلة

أعلنت شركة “باي بال” (PayPal)، يوم الخميس، أنها تمكنت من حل مشكلة تقنية أدت إلى انقطاع عالمي أثّر في آلاف المستخدمين لمدة قدرها ساعتان تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن العطل الذي بدأ عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، أثر في عدة خدمات ومنتجات، ومنها عمليات السحب من الحسابات، وخدمة الدفع بين الأفراد “فينمو” (Venmo)، وخدمات الدفع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة. وقد حلّت الشركة المشكلة بنحو كامل بحلول الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن جهتها، أشارت منصتا تداول العملات المُشفرة “كوين بيز” (Coinbase) و”كراكن” (Kraken) إلى حدوث مشكلات تتعلق بتعاملات باي بال، تضمنت تأخيرات في الإيداعات ومعاملات أخرى، وفقًا لما نُشر عبر مواقعهما الإلكترونية.

وجاء هذا الانقطاع في وقت حساس، إذ شهدت عملة “البيتكوين” المُشفرة قفزة تاريخية، وتجاوزت قيمتها 98 ألف دولار، مما زاد اهتمام المستخدمين بمعاملات العملات المشفرة. ويُعتقد أن ارتفاع الطلب قد يكون من الأسباب التي ضغطت على النظام.

وتُتيح باي بال لعملائها إمكانية شراء العملات المشفرة وبيعها وحفظها، مما جعل العطل ذا تأثير واسع النطاق في مستخدمي هذه الخدمات على وجه الخصوص.

ووفقًا لمنصة “داون ديتكتور Downdetector”، التي ترصد الانقطاعات التقنية، فقد سُجّلت نحو 9,000 شكوى من مشكلات متعلقة بمعاملات باي بال ظهر يوم الخميس.

وتركزت الشكاوى حول تأخير في الإيداعات وتعطل خدمات الدفع الإلكتروني. وتُظهر هذه المشكلة الاعتماد الواسع على الخدمات المالية الرقمية في الحياة اليومية، خاصةً مع نمو استخدام العملات المشفرة حول العالم.