أمازون تكشف عن أكبر شاشة ذكية لها

أعلنت شركة أمازون إطلاق شاشتها الذكية الجديدة Echo Show 21، التي تُعد ترقية كبيرة لشاشة Echo Show 15 التي أُطلقت في عام 2022.

وتتميز الشاشة الجديدة بقياس قدره 21 إنشًا، بدقة قدرها 1080 بكسلًا، وستطرحها أمازون للبيع بسعر قدره 400 دولارٍ أمريكي. وتقول أمازون إن الشاشة الجديدة تقدم جودة صوت أفضل مقارنةً بالنسخة السابقة، كما تضاعف تقريبًا مساحة العرض.

وتأتي الشاشة بكاميرا مُحسّنة ومركز تحكم منزلي ذكي مدمج، وكشفت الشركة عن إصدار جديد من شاشة Echo Show 15 بسعر قدره 300 دولارٍ، وهي تتضمن التحسينات في الصوت والكاميرا ووظائف التحكم في المنزل الذكي.

وأوضحت أمازون أن شاشة Echo Show 21 تقدم تجربة صوتية غامرة، وتقنيات تحسين الصوت لتتناسب مع الغرفة، كما حسّنت الكاميرا في الشاشة لتوفير مكالمات فيديو أفضل بزاوية رؤية مضاعفة تقريبًا، وقدرة تقريب أكبر بنسبة قدرها 65%، بالإضافة إلى تحسين تقنيات تقليل الضوضاء لجعل المكالمات أكثر وضوحًا.

ويمكن لشاشتي Echo Show 21 و Echo Show 15 العمل كمراكز تحكم في المنازل الذكية، إذ تدعمان تقنيات Wi-Fi 6E و Matter Controller بالإضافة إلى تقنيات Zigbee و Thread، مما يتيح التحكم في مختلف الأجهزة المنزلية، مثل الإضاءة والمفاتيح والمقابس الكهربائية.

وكانت هذه المزايا متوفرة أول مرة في جهاز Echo Hub الذي أطلقته أمازون سابقًا هذا العام.

وتتضمن الشاشتان الجديدتان أيضًا ميزة التكامل مع جهاز التلفاز الذكي Fire TV، مما يسمح لهما بالعمل كشاشات تلفاز ذكية، مع دعم استخدام جهاز التحكم من بُعد الخاص بجهاز Fire TV.

وتتميز الشاشتان بوجود أدوات واجهة قابلة للتخصيص، مثل التقويم، وقوائم التسوق، وأدوات التحكم في المنزل الذكي.

وتتوفر شاشات Echo Show 21 و Echo Show 15 الآن للشراء عبر موقع أمازون، وتُشحن مع جهاز التحكم الصوتي Alexa Voice Remote ومعدات التثبيت على الجدران. في حين يُباع حامل الطاولة بنحو منفصل.