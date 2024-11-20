هاتف الألعاب ROG Phone 9 Pro الجديد من أسوس.. إليك المواصفات والسعر 

أعلنت أسوس أمس هاتف الألعاب ROG Phone 9 Pro الجديد الذي يأتي مع مجموعة من التحسينات الكبيرة التي من شأنها تعزيز قوة الأداء بنحو كبير لتوفير تجربة لعب مثالية لهواة اللعب بألعاب الفيديو.

والتحسن الرئيسي الذي حصل عليه هذا الهاتف هو معالج Snapdragon 8 Elite الفائق القوة من كوالكوم الذي سيُحسن قوة الأداء بنحو ملحوظ. وبالإضافة إلى المعالج القوي، يأتي الهاتف الجديد مع زيادة في سعة ذاكرة الوصول العشوائي ونظام تبريد مُحسن. وتضمن هذه العوامل الحفاظ على سرعة أداء ROG Phone 9 Pro وعدم ارتفاع حرارته خلال جلسات اللعب الأطول.

ومن التحسينات الأخرى التي تجعل هاتف ROG Phone 9 Pro الخيار الأفضل لهواة اللعب بألعاب الفيديو، سعة البطارية الكبيرة التي تبلغ 5800 ميلي أمبير في الساعة، ودعم الشحن السريع.

إليك المزيد من التفاصيل عن مواصفات ومزايا هاتف ROG Phone 9 Pro الجديد من أسوس:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف ROG Phone 9 Pro بالتصميم ذاته الخاص بالطراز السابق، وحسنت أسوس شاشة AniMe Vision المثبتة في الجزء الخلفي من الهاتف بمجموعة من مصابيح LED. وتعرض هذه الشاشة مجموعة من الرسوم المتحركة التفاعلية التي تتفاعل مع استخدامك للهاتف، مع إمكانية تخصيصها لإضافة لمسة شخصية، وعند إيقاف تشغيل AniMe Vision، تصبح غير مرئية تمامًا.

يدعم هذا الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويتوفر بلون واحد هو اللون الأسود (Phantom Black)، ويضم منفذًا لسماعات الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، ويضم مكبرات صوت ستيريو محسّنة.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هذا الهاتف شاشة LTPO AMOLED بمقاس يبلغ 6.78 بوصات مثل الطراز السابق، لكن أسوس حسنت معدل التحديث، إذ تدعم شاشة ROG Phone 9 Pro معدل تحديث يصل إلى 185 هرتزًا في وضع Game Genie، مما يوفر تجربة عرض سلسة وواضحة. تدعم الشاشة أيضًا تقنية HDR10 وتصل ذروة سطوعها إلى 2500 شمعة في المتر المربع؛ مما يضمن وضوحًا ممتازًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

تدعم شاشة الهاتف خاصية التشغيل الدائم (Always-On display)، وتأتي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 لحمايتها من الخدوش.

الكاميرا:

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: عريضة وتمتاز بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9، وتدعم تقنية التثبيت البصري (gimbal OIS) لضمان التقاط صور ومقاطع فيديو ثابتة وواضحة.

العدسة الثانية: مقربة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، تدعم التقريب البصري بمعدل 3x، وتقنية التثبيت البصري.

العدسة الثالثة: فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.5، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف أسوس ROG Phone 9 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر؛ مما يوفر أداءً فائق القوة وسرعة استجابة عالية. ويمتاز هذا المعالج بزيادة في أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة تبلغ 45%، وأداء وحدة معالجة الرسوميات بنسبة تبلغ 40%، وأداء وحدة المعالجة العصبية بنسبة تبلغ 40% مقارنةً بالإصدارات السابقة. ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 24 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0، مما يضمن تجربة استخدام سلسة وسريعة.

لضمان أداء مستقر خلال جلسات اللعب الطويلة، أضافت أسوس إلى الهاتف نظام التبريد GameCool 9 المُحسن الذي يستخدم مواد حرارية عالية الأداء وهيكلًا فريدًا للتبريد حول المعالج المركزي، بالإضافة إلى توفير مروحة التبريد الخارجية AeroActive Cooler X Pro، لضمان تبديد الحرارة بكفاءة عالية.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15، وسيحصل على تحديثين رئيسيين للنظام، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، ويدعم شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

البطارية والشحن:

يحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5800 ميلي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن العكسي السلكي بقدرة تبلغ 10 واط.

يستمر هذا الهاتف بالعمل لمدة لا تقل عن أربع ساعات ونصف من اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة، ولمدة لا تقل عن 22 ساعة من بث المحتوى المرئي.

السعر:

هاتف Asus ROG Phone 9 Pro متاح الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 1200 دولار، ومن المُتوقع أن يصل إلى الأسواق في منتصف أو أواخر شهر ديسمبر.