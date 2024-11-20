مختبر جوجل السري.. إليك 7 أدوات ذكاء اصطناعي لتسهيل حياتك

هل تعلم أن جوجل لديها منصة تُعدّ بمنزلة مختبر للذكاء الاصطناعي مفتوح للجميع؟ تحمل هذه المنصة اسم (Labs.google)، وهي مخصصة لتجربة وتطوير التقنيات والأدوات الجديدة وخاصة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ويمكنك استكشاف هذه الأدوات الجديدة والتفاعل معها مباشرة، مما يتيح لك فرصة فريدة للمساهمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوجيه مستقبلها.

ستجد في هذه المنصة الآن مجموعة متنوعة من الأدوات والتطبيقات التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لأداء مهام مختلفة، مثل: توليد النصوص، والصور، والموسيقا، والبودكاست، وسواء كنت باحثًا، أو طالبًا، أو مبدعًا، أو مجرد شخص يهوى تجربة التقنيات الجديدة، فستجد بالتأكيد أداة تلبي اهتماماتك.

إليك 7 أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية من جوجل لتسهيل حياتك:

1- أداة (NotebookLM).. مساعدك الذكي في البحث والدراسة:

قدمت جوجل (NotebookLM) في ديسمبر 2023، كأداة تجريبية لتدوين الملاحظات تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الوقت شهدت الأداة تطورات مستمرة جعلتها أداة قوية ومرنة لتنظيم المستندات وتحليلها وتلخيصها والآن، ومع التطورات التي شهدتها، أزالت جوجل علامة (تجريبية) Beta من الأداة معلنةً انتهاء المرحلة التجريبية لها.

وتستخدم هذه الأداة نموذج (Gemini 1.5 Pro) المتقدم لتحليل المحتوى وتلخيصه، ويمكنها التعامل مع مجموعة متنوعة من الملفات، التي تشمل: ملفات PDF ومستندات جوجل والعروض التقديمية والمواقع الإلكترونية، وحتى مقاطع يوتيوب.

ولكن أهم ما يميز أداة (NotebookLM)، هي خاصية (Audio Overviews)، التي قدمتها جوجل في شهر سبتمبر الماضي، والتي تتيح لك تحويل المستندات إلى ملف صوتي مولد بالذكاء الاصطناعي، مع مضيفَيْن يناقشانه على غرار البودكاست.

مزايا أداة NotebookLM:

تلخيص النصوص: تقوم هذه الأداة بتلخيص المقالات والأبحاث والكتب بطريقة واضحة وموجزة، مما يساعدك في فهم الأفكار الرئيسية بسرعة.

تقوم هذه الأداة بتلخيص المقالات والأبحاث والكتب بطريقة واضحة وموجزة، مما يساعدك في فهم الأفكار الرئيسية بسرعة. الإجابة عن الأسئلة: يمكنك طرح أسئلة حول النصوص التي قمت بتحميلها، وستقوم الأداة بالبحث عن الإجابات لك بدقة.

يمكنك طرح أسئلة حول النصوص التي قمت بتحميلها، وستقوم الأداة بالبحث عن الإجابات لك بدقة. إنشاء ملخصات صوتية: يمكنك تحويل النصوص إلى ملفات صوتية، مما يتيح لك الاستماع للمعلومات أثناء التنقل أو ممارسة الرياضة.

يمكنك تحويل النصوص إلى ملفات صوتية، مما يتيح لك الاستماع للمعلومات أثناء التنقل أو ممارسة الرياضة. تنظيم المعلومات: تساعدك الأداة في تنظيم الملاحظات والأبحاث في مكان واحد، مما يسهل عليك العثور على المعلومات التي تحتاج إليها بسهولة.

تساعدك الأداة في تنظيم الملاحظات والأبحاث في مكان واحد، مما يسهل عليك العثور على المعلومات التي تحتاج إليها بسهولة. توليد الأفكار: يمكن للأداة أن تساعدك في توليد أفكار جديدة بناءً على المعلومات التي زودتها بها.

ولمعرفة طريقة استخدام أداة (NotebookLM) بالتفصيل، يمكنك الاطلاع على مقال: “NotebookLM من جوجل.. ثورة جديدة في عالم البودكاست بفضل الذكاء الاصطناعي“.

2- أداة Learn About.. رحلة تعليمية مخصصة:

هل تبحث عن طريقة سهلة لتعلم أشياء جديدة؟ Learn About هي الأداة المثالية لك، فهي أداة بحث تجريبية من جوجل تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في استكشاف الموضوعات المعقدة وفهمها من خلال المحادثات الطبيعية.

مزايا أداة Learn About:

تقديم ملخصات موجزة: تقوم الأداة بتلخيص المعلومات المعقدة بطريقة سهلة الفهم في أي موضوع تريده، ابتداءً من العلوم والفنون والتاريخ ووصولًا إلى التكنولوجيا، مما يساعدك في الحصول على فكرة واضحة عن الموضوع بسرعة.

تقوم الأداة بتلخيص المعلومات المعقدة بطريقة سهلة الفهم في أي موضوع تريده، ابتداءً من العلوم والفنون والتاريخ ووصولًا إلى التكنولوجيا، مما يساعدك في الحصول على فكرة واضحة عن الموضوع بسرعة. توفير قوائم تفاعلية: تعرض لك الأداة قوائم تحتوي على نقاط رئيسية وصور توضيحية تساعدك في فهم الموضوع بنحو أفضل.

تعرض لك الأداة قوائم تحتوي على نقاط رئيسية وصور توضيحية تساعدك في فهم الموضوع بنحو أفضل. توجيهك نحو مصادر موثوقة: ترشدك الأداة إلى مصادر موثوقة مثل المقالات ومقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية التي تتعمق في الموضوع.

ترشدك الأداة إلى مصادر موثوقة مثل المقالات ومقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية التي تتعمق في الموضوع. تخصيص تجربة التعلم: تتكيف أداة (Learn About) مع مستواك ومعرفتك، مما يضمن حصولك على تجربة تعليمية مثمرة.

3- أداة MusicFX.. مؤلف موسيقي في متناول يدك:

هل تبحث عن مقطوعة موسيقية أصلية تكون خلفية لمقاطع الفيديو التي تصورها، أو لأي مشروع آخر تعمل عليه؟ أداة (MusicFX) هي الحل المثالي لك، فكل ما عليك فعله هو كتابة وصف الفكرة الموسيقية التي تراودك، وستقوم الأداة بإنشاء مقطوعة موسيقية أصلية بناءً على مواصفاتك.

كما يمكنك تحديد النمط الموسيقي، والمزاج، والأدوات التي تريد استخدامها، وحتى وصف الجو العام الذي ترغب في تحقيقه. علاوة على ذلك يمكنك استخدم MusicFX لاكتشاف أصوات جديدة وتطوير مهاراتك الموسيقية.

4- أداة ImageFX.. حول أفكارك إلى صور مذهلة:

دخلت جوجل ساحة المنافسة الشديدة في مجال توليد الصور بالذكاء الاصطناعي بأداة (ImageFX) التجريبية، التي تستند في عملها إلى نموذج Imagen 3، والتي تتيح لك توليد صور مذهلة بسهولة، وتخصيصها بالكامل، إذ يمكنك تغيير الألوان، والأنماط، والتفاصيل للحصول على الصورة المثالية.

وتتفوق ImageFX على الأدوات المنافسة مثل DALL-E 3، و Midjourney v6، و Stable Diffusion 3، في واقعية وجودة الصور التي ينتجها، وذلك بحسب الورقة البحثية التي نشرتها حول أداء نموذج Imagen 3 في شهر أغسطس الماضي.

5- أداة GenType.. مصمم خطوط شخصي:

GenType هي أداة مبتكرة من جوجل تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، تتيح لك تصميم خطوط كتابية مخصصة بسهولة، تخيل أن لديك مصمم خطوط شخصي يستطيع تحويل أفكارك إلى خطوط فريدة ومميزة!

ولاستخدام هذه الأداة كل ما عليك فعله هو وصف الخط الذي تتخيله، كما يمكنك تحديد النمط (مثل الخطوط الكلاسيكية، أو الخطوط العصرية، أو الخطوط اليدوية)، والسماكة، والزوايا، وأي تفاصيل أخرى ترغب فيها.

كما يمكنك تخصيص الخط الناتج عن طريق تعديل بعض التفاصيل، ثم تنزيل الحروف بشكل فردي أو كمجموعة كاملة لاستخدامها في مشاريعك المختلفة.

6- أداة TextFX.. مساعد الكاتب الإبداعي:

طورت جوجل أداة (TextFX) بالتعاون مع الفنان الحائز على جائزة (Grammy)، لو بي فاسكو، لمساعدة الشعراء والكتاب في استكشاف آفاق جديدة في عالم الكلمات، فهي تُعدّ أكثر من مجرد أداة للكتابة؛ إنها مساحة لاستكشاف الإمكانات اللغوية غير المحدودة.

تمتاز هذه الأداة بواجهة سهلة الاستخدام، وتستند في عملها إلى النموذج اللغوي (PaLM 2)، لتقدم لك مجموعة واسعة من الأدوات الإبداعية التي تساعد في توسيع آفاقك اللغوية وإيجاد روابط غير متوقعة بين الكلمات والعبارات، مما يساعدك في تحويل الكلمات العادية إلى صور شعرية ومفاهيم جديدة.

7- أداة Illuminate.. لتحويل الأبحاث العلمية إلى بودكاست تفاعلي:

بعد نجاحها الباهر مع أداة NotebookLM، قدمت جوجل أداة تجريبية جديدة تُسمى (Illuminate)، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحويل الأبحاث العلمية المعقدة إلى حوارات صوتية شيقة ومفهومة للجميع. تخيل أن يكون لديك مساعد شخصي يجيب على أسئلتك حول أي موضوع علمي بطريقة طبيعية وسلسة، هذا هو بالضبط ما تقدمه لك (Illuminate).

وتستخدم هذه الأداة قدرات السياق الطويل في نموذج (Gemini 1.5 Pro) لتحويل أوراق البحث المعقدة إلى حوارات صوتية قصيرة. ولاستخدامها كل ما عليك فعله هو إدخال رابط الورقة البحثية أو تحميل ملف PDF، وستقوم الأداة بتحليل المحتوى وتوليد حوار صوتي شيق يغطي أهم النقاط والمفاهيم.

وتتشابه نتائج (Illuminate) مع خاصية (Audio Overviews) الموجودة في أداة (NotebookLM)، ولكنها تختلف في أنها تستخدم أصواتًا مختلفة، كما يوجد فرق كبير في الواجهة، إذ تتيح لك هذه الأداة الفرصة لتعديل إعدادات الإخراج لتقديم مجموعة من النتائج المختلفة، على سبيل المثال، يمكنك اختيار إنتاج بودكاست مناسب للمبتدئين بدلًا من الخبراء، بنبرة غير رسمية ولمدة قصيرة من الوقت، أو العكس.

بالإضافة إلى ذلك، تقتصر الأداة على معالجة الأبحاث المنشورة عبر منصة arXiv، وهو بوابة علمية مجانية ومفتوحة للجميع تديرها جامعة كورنيل في الولايات المتحدة. ولكن من المتوقع أن تطور جوجل هذه الأداة لتشمل مصادر أخرى في المستقبل، إذ إن الأداة لا تزال في المراحل الأولى من التطوير.