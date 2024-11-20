مثل ChatGPT.. جوجل تضيف ميزة “الذاكرة” إلى روبوت Gemini

أعلنت شركة جوجل إضافة ميزة “الذاكرة” إلى روبوت Gemini، وهي متوفرة الآن للمشتركين في خدمة Gemini Advanced، ومتاحة في روبوت ChatGPT المنافس منذ عدة أشهر.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين حفظ اهتماماتهم وتفضيلاتهم داخل منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكينها من تقديم ردود مخصصة ذات صلة باحتياجاتهم، وهي تدعم حاليًا اللغة الإنجليزية فقط.

وأوضحت الشركة أن مستخدمي Gemini Advanced يمكنهم الآن طلب تذكر تفضيلاتهم من خلال روبوت Gemini، إذ تحتفظ المنصة بهذه المعلومات وتستخدمها عند تقديم الردود.

وأكّدت جوجل أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إدخال معلومات محددة، مثل تفضيلات الطعام، واللغات المفضلة، ومعلومات العمل، من خلال عبارات بسيطة مثل “تذكر [هذا]” أو “لا تنسَ أنني [كذا]”. وبمجرد تخزين هذه المعلومات، فإنها تُضمّن في ردود المنصة لتكون أكثر دقة وفائدة.

ويمكن للمستخدمين مراجعة المعلومات التي طلبوا من Gemini تذكرها عبر صفحة جديدة أطلقتها جوجل لهذا الغرض، مع إمكانية تعديل المعلومات المحفوظة أو حذفها، مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا في بياناتهم.

ويمكن حاليًا الوصول إلى هذه الميزة من خلال إعدادات الموقع في Gemini Advanced، علمًا بأنها ما زالت غير متاحة لأصحاب الحسابات المجانية، لكن يتوقع إتاحتها لاحقًا للجميع.

ومع ذلك، أشارت جوجل إلى أن هذه الميزة غير متاحة حاليًا في تطبيق Gemini في أندرويد و iOS، مما يعني أن المستخدمين يحتاجون إلى الموقع الإلكتروني للوصول إلى إعدادات الذاكرة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ميتا قد أضافت تلك الميزة حديثًا إلى روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها Meta AI.