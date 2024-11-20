مايكروسوفت تعلن حاسوبها الصغير Windows 365 Link

كشفت شركة مايكروسوفت خلال مؤتمر Ignite 2024 عن حاسوب جديد يحمل اسم Windows 365 Link، وهو حاسوب مُبتكر يستهدف الشركات والمستخدمين الذين يعتمدون على خدمات Windows 365 السحابية.

ويوفر جهاز Windows 365 Link وصولًا سريعًا ومباشرًا إلى خدمة Windows 365، التي تتيح تشغيل نظام ويندوز سحابيًا، وبثّه في الأجهزة المختلفة.

ويتميز الجهاز بتصميم يُشبه الحواسيب الصغيرة (Mini PC) ولكنه مخصص حصريًا لخدمة Windows 365، إذ لا يشغّل نظام ويندوز أو تطبيقاته محليًا في الأجهزة نفسها.

وصُمّم الجهاز لتحسين تجربة سطح المكتب، إذ يوفّر مزايا، مثل الإيقاظ الفوري من وضع السكون، والإقلاع في غضون ثوانٍ قليلة، بالإضافة إلى معالجة الفيديو محليًا لتطبيقات مثل Microsoft Teams.

ويدعم الجهاز توصيل شاشتين بدقة قدرها 4K عبر منفذي HDMI و DisplayPort، ويحتوي على أربعة منافذ USB (ثلاثة من نوع Type-A، وواحد من نوع Type-C)، ومنفذ صوتي، ومنفذ إيثرنت، مع دعم اتصالات Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3. وتقول مايكروسوفت إن الجهاز يعمل بنظام تشغيل خفيف مبني على ويندوز.

ومن الناحية الأمنية، لا يخزّن جهاز Windows 365 Link أي بيانات محليًا، ولا يمنح المستخدمين صلاحيات إدارية، ولا يسمح بتعطيل السياسات الأمنية الافتراضية.

ويهدف هذا النهج إلى ضمان بقاء بيانات الشركات داخل حساباتها السحابية فقط. ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام معرّف مايكروسوفت Microsoft Entra ID أو مفاتيح الأمان عبر USB أو تطبيق Microsoft Authenticator.

ويتوفر الجهاز الآن في مرحلة تجريبية، ومن المقرر إطلاقه رسميًا في أبريل 2025 في أسواق مختارة بسعر قدره 350 دولارًا.

ومع أن خدمة Windows 365 متاحة في العديد من الأجهزة الحديثة، سواء كانت حواسيب أو أجهزة لوحية أو هواتف، فإن جهاز Windows 365 Link يُقدم تجربة مُحسّنة للمستخدمين من خلال جهاز مُصمم بنحو خاص لهذا الغرض، مما يوفر مزيدًا من الخيارات والمرونة.