جوجل تطلق نظام أندرويد 16 للمطورين

أعلنت جوجل اليوم إصدار النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد 16 للمطورين، مما يتيح لهم فرصة استكشاف المزايا الجديدة التي يقدمها النظام القادم.

ويوفر النظام عددًا من المزايا الجديدة، لكنه لا يضم تغييرات كُبرى مقارنةً بإصدارات سابقة، وسرّعت جوجل الجدول الزمني لإصدارات النظام، مما قد يُمكن هواتف أندرويد في عام 2025 من تلقي التحديثات الرئيسية الجديدة بنحو أسرع.

وعلّق ماثيو مكولوه، رئيس فريق تطوير أندرويد، قائلًا: “هذه بداية زيادة وتيرة إصدارات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في أندرويد، كجزء من جهودنا لتعزيز الابتكار السريع في التطبيقات والأجهزة”.

وتتيح النسخة التجريبية للمطورين إمكانية تضمين ميزة مُحدد الصور (Photo Picker) مباشرةً داخل تطبيقاتهم، وتُسهل هذه الميزة مشاركة الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو دون الحاجة إلى منح التطبيقات وصولًا كاملًا إلى الملفات الموجودة في الجهاز أو المخزّنة سحابيًا.

ويتضمن الإصدار الجديد من نظام أندرويد 16 تحديثًا لخاصية Privacy Sandbox، مما يعزز حماية خصوصية المستخدم في نظام أندرويد فيما يتعلق بتتبع الإعلانات.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد 16 إصدارًا أوليًا من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيق Health Connect، الذي يدعم قراءة السجلات الطبية وكتابتها بتنسيق FHIR، وتهدف هذه الخاصية إلى تمكين الأجهزة الطبية والتطبيقات من مشاركة السجلات الطبية بموافقة المستخدم، على غرار المزايا التي توفرها أجهزة تتبع اللياقة الصحية.

ومن المزايا الجديدة الأخرى التي رُصدت في النظام ميزة “مشاركة الصوت Audio Sharing” التي تتيح ربط عدة سماعات لاسلكية بالهاتف في الوقت نفسه، وميزة “تهدئة الإشعارات Notifications Cooldown” التي تُخفض صوت الإشعارات المُتتابعة لمدة قدرها دقيقتان دون التأثير في المكالمات والإشعارات ذات الأهمية القصوى للمستخدم.

وطِبقًا للجدول الزمني الذي نشرته جوجل، فإن النسخة التجريبية العامة الأولى من أندرويد 16 ستُتاح للمستخدمين في يناير من عام 2025 القادم، على أن يكون الإطلاق الرسمي بعد شهر أبريل من العام نفسه.

ومن المرجح أن يتزامن هذا الإطلاق مع مؤتمر Google I/O السنوي المتوقع عقده في شهر مايو، إذ تكشف الشركة عادةً عن أحدث منتجاتها وتحديثاتها خلاله. وقد قررت جوجل تقديم موعد إطلاق نظام أندرويد حتى يتماشى طرح الإصدارات الجديدة من النظام مع مواعيد إطلاق الهواتف الجديدة من الشركات المختلفة.