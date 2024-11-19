هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra القادم.. إليك أبرز الترقيات المُتوقعة

من المُتوقع أن تُطلق شركة سامسونج هاتفها الرائد الجديد Galaxy S25 Ultra في غضون شهرين فقط؛ إذ تشير بعض التسريبات إلى أن إعلان هذا الهاتف سيكون في تاريخ 22 من يناير القادم. ومع اقتراب إعلان هاتف سامسونج الرائد الجديد، ظهرت الكثير من التوقعات والتسريبات التي تتحدث عن الترقيات التي سيحصل عليها هذا الهاتف مقارنةً بالطراز الحالي Galaxy S24 Ultra.

ومع أنه من غير المُتوقع أن تكون هناك ترقيات في جميع جوانب الهاتف، فإن هناك خمس ترقيات كبيرة ترددت شائعات عنها، وإذا كانت جميعها صحيحة، فسيكون هاتف Galaxy S25 Ultra هاتفًا أقوى بكثير من سابقه، وسيتضمن كاميرات أفضل، وتصميم أكثر أناقة مقارنةً بالطراز الحالي.

إليك أبرز الترقيات المُتوقعة في هاتف سامسونج الرائد القادم Galaxy S25 Ultra:

1- يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite الفائق القوة:

التحديث الأساسي الذي تُجريه سامسونج كل عام مع كل طراز جديد تطلقه ضمن سلسلة Galaxy S هو المعالج الجديد الذي يعزز قوة الهاتف، وهناك العديد من الشائعات التي تُشير إلى أن هاتف Galaxy S25 Ultra سيأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite الذي يَعِد بزيادة كبيرة جدًا في قوة الأداء مقارنةً بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعمل به الطراز الحالي.

تشير بعض الاختبارات الخاصة بالمعالجات إلى أن Snapdragon 8 Elite يوفر للهاتف قوة معالجة تعادل قوة حاسوب محمول، وهذا يعني أن هاتف Galaxy S25 Ultra القادم سيتمتع بقوة كبيرة قد يتفوق بها على هاتف iPhone 16 Pro Max.

2- كاميرا جديدة فائقة الاتساع:

تُعدّ هواتف Ultra من سامسونج من أفضل الهواتف المزودة بكاميرات احترافية، ومن المُتوقع أن ينقل هاتف Galaxy S25 Ultra قدرات التصوير الفوتوغرافي في السلسلة إلى مستوى جديد.

فمن المُتوقع أن تحصل الكاميرا الفائقة الاتساع على ترقية كبيرة؛ إذ تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S25 Ultra سيحتوي على كاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بدلًا من دقة قدرها 12 ميجابكسل في هاتف Galaxy S24 Ultra.

وهذه الترقية ستساعده بنحو ملحوظ في منافسة الكاميرا الفائقة الاتساع في هاتف iPhone 16 Pro Max التي حصلت على ترقية كبيرة أيضًا، فقد تحسنت دقتها من 12 ميجابكسل إلى دقة تبلغ 48 ميجابكسل.

3- شاشة كبيرة:

تشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S25 Ultra سيحتوي على شاشة كبيرة تأتي بمقاس قدره 6.9 بوصات، وستكون أكبر قليلًا من شاشة الطراز الحالي التي يبلغ مقاسها 6.8 بوصات، ومع أن الزيادة في الحجم ليست كبيرة، ولكنها ستوفر شاشة أكثر اتساعًا من تلك الموجودة في S24 Ultra ومعظم هواتف أندرويد الأخرى.

كما أن هذه الزيادة في حجم الشاشة ستجعل S25 Ultra يتمتع بمواصفات قريبة إلى مواصفات iPhone 16 Pro Max الذي يضم شاشة بمقاس قدره 6.9 بوصات.

4- زوايا منحنية:

قد يأتي هاتف Galaxy S25 Ultra مع زوايا منحنية أكثر بقليل من زوايا الطراز الحالي، وسيساعد ذلك في جعل تصميم الهاتف الجديد أقرب إلى تصميم بقية الهواتف في سلسلة Galaxy S25 القادمة.

5- زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي:

يحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وتشير واحدة من التسريبات إلى أن هاتف S25 Ultra القادم قد يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، ويمكن أن تساعد ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية في تسريع معالجة المهام الخاصة بالذكاء الاصطناعي؛ مما يساعد الهاتف الجديد في التفوق على منافسيه من الهواتف المزودة بمزايا ذكاء اصطناعي في عام 2025.