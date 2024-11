مستخدمو إكس ينتقلون إلى Bluesky.. فما السبب؟

لقد حققت منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية (بلوسكاي) Bluesky، قفزة نوعية في شعبيتها بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، إذ شهدت إقبالًا كبيرًا من المستخدمين الجدد. واليوم، يتصدر تطبيق (Bluesky) قائمة أكثر التطبيقات المجانية تحميلًا في آب ستور في الولايات المتحدة، متفوقًا على تطبيقات منافسة قوية مثل (Threads) من ميتا، وChatGPT.

ويأتي ذلك بعدما شهدت منصة (X) أكبر هجرة للمستخدمين منذ أن اشترى إيلون ماسك المنصة في عام 2022، في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

كما أعلنت منصة (Bluesky) يوم الخميس الماضي تحقيقها إنجازًا جديدًا، إذ سجلت ما وصل إلى مليون مستخدم جديد خلال يوم واحد فقط، واستمر هذا الأمر حتى الآن، وقد تجاوز إجمالي عدد مستخدمي المنصة 19 مليون مستخدم اليوم.

welcome to all 19M of you 🥳 https://t.co/x6v5YW0WFT pic.twitter.com/FtCvcyyr20

فما منصة (Bluesky) وكيف تعمل، وما أسباب هذا النمو الكبير، وما مصير منصة (X) بعد تعيين إيلون ماسك لقيادة وزارة جديدة تحمل اسم (الكفاءة الحكومية) في إدارة ترامب؟

(Bluesky) هي منصة تواصل اجتماعي لامركزية، طورها جاك دورسي، المؤسس السابق لتويتر، كمشروع مستقل لإنشاء نموذج جديد للتواصل الاجتماعي. إذ تعتمد المنصة على بروتوكول لامركزي مفتوح المصدر يُسمى (AT Protocol)، ويسمح بنقل بيانات حساب المستخدم من منصة إلى أخرى، إذ سيتمكن مستخدمو Bluesky من استخدام حساباتهم لتسجيل الدخول إلى أي تطبيق تواصل اجتماعي يعتمد البروتوكول الجديد.

وقد بدأت فكرة المنصة كمشروع تجريبي داخل تويتر في عام 2019، بهدف تطوير بروتوكول لامركزي مفتوح المصدر لمنصات التواصل الاجتماعي يمكن لأي منصة أن تعتمد عليه، وكان الهدف الأصلي أن يتبنى تويتر هذا المعيار بنفسه. ولكن مع استحواذ إيلون ماسك على تويتر في عام 2022، انفصل مشروع (Bluesky) عن تويتر ليصبح كيانًا مستقلًا.

وبدأت المنصة نشاطها في أكتوبر 2022 عندما أعلن جاك دورسي البحث عن مختبرين تجريبيين، وظلت المنصة بعدها متاحة للمستخدمين عبر الدعوات فقط حتى في فبراير 2024، عندما أطلقت لكافة المستخدمين.

وفي مايو 2024، غادر جاك دورسي منصبه في مجلس إدارة منصة (Bluesky)، والآن تقودها الرئيسة التنفيذية جاي جرابر، البالغة من العمر 33 عامًا.

جاء إعلان منصة (Bluesky) يوم الخميس الماضي زيادة عدد مستخدميها، بعد ساعات من تصريح آدم موسيري، رئيس إنستاجرام، أن منصة (Threads) قد شهدت أكثر من 15 مليون عملية تسجيل في نوفمبر الجاري، وأضاف أن المنصة كان لديها مليون عملية تسجيل يوميًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتؤكد هذه الأرقام قوة التنافس بين المنصتين الجديدتين.

وقد استطاعت منصة (Bluesky) أن تجذب ملايين المستخدمين في مدة زمنية قياسية، إذ ارتفع عدد مستخدميها من 9 ملايين في نهاية شهر أكتوبر إلى أكثر من 19 مليون مستخدم الآن، مستفيدة من التغييرات التي طرأت على منصة إكس (X)، وزيادة الرغبة لدى المستخدمين في الحصول على خيارات أكثر مرونة وخصوصية.

it's official — 1,000,000 people have joined Bluesky in just the last day!!!

welcome 🥳https://t.co/x6v5YW0WFTpic.twitter.com/ifpjZFpYsf

— bluesky (@bluesky) November 15, 2024