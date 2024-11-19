يُعدّ Galaxy A16 5G من أحدث الهواتف في سلسلة A من سامسونج التي تتضمن هواتف متوسطة السعر تجمع بين المزايا الحديثة والأداء الجيد والتصميم الراقي. يضم هذا الهاتف شاشة Super AMOLED، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل أندرويد وتحديثات أمنية مدة قدرها 6 سنوات؛ مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هاتف متوسط يدوم مدة طويلة.

إليك مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A16 5G الجديد لتتعرف جميع مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم والشاشة:

يتميز Galaxy A16 بتصميم بسيط وحديث، ويمتاز بأنه رقيق وخفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه 200 جرام، ويبلغ سُمكه 7.9 ملم، وتأتي الجهة الخلفية مصنوعة من البلاستك، والإطار أيضًا مصنوع من البلاستك. ويدعم هذا الهاتف معيار IP54 لمقاومة الغبار والماء، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والرمادي، والذهبي، والأخضر.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف سامسونج Galaxy A16 5G شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، من نوع (Super AMOLED) وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وبكثافة قدرها 385 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

المعالج والأداء:

تعمل بعض الإصدارات من هاتف Galaxy A16 5G بمعالج (Dimensity 6300) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2).

وأما الإصدارات الأخرى من هذا الهاتف فتعمل بمعالج (Exynos 1330) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 5 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP2).

كلا المعالجين من المعالجات المتوسطة، وهذا يعني أن هذا الهاتف يمكنه التعامل بسلاسة مع المهام اليومية، كتصفح الويب، واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، واللعب بالألعاب غير الكثيفة، وبث المحتوى المرئي.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6 من سامسونج، وسيحصل على ستة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد، وتحديثات أمنية لمدة قدرها ست سنوات.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي، يتوفر هاتف Galaxy A16 5G بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSD).

يدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي ac، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A16 5G كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: واسعة (wide) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

العدسة الثانية: فائقة الاتساع (ultrawide) تأتي بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

العدسة الثالثة: تأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

عدسة الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

تدعم عدسات الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

يمكن لهذا الهاتف التقاط صور جيدة وخالية من التشويش عند التصوير في النهار أو في ظروف الإضاءة المرتفعة، وأما في ظروف الإضاءة المنخفضة فستكون جودة الصور منخفضة قليلًا ولا تظهر جميع التفاصيل واضحة.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy A16 5G على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، ويمكن أن تستمر بالعمل لمدة قدرها 12 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 10 ساعات من تصفح الويب، ولمدة قدرها 10 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو، ولمدة قدرها 11 ساعة من بث مقاطع الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy A16 5G بسعر يبدأ من 673 ريالًا سعوديًا.

هل يستحق الشراء؟

نعم، يُعدّ هذا الهاتف من أفضل الهواتف التي يمكنك التفكير في اختيارها إذا كنت تبحث عن هاتف متوسط السعر، ويمتاز بتصميم أنيق، ويمكنه الاستمرار لمدة طويلة بفضل التحديثات الطويلة الأمد. وهو مناسب للأشخاص الذين لا يبحثون عن كاميرات احترافية، أو معالج فائق القوة.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy A16 5G:

المواصفات Galaxy A16 5G المعالج معالج ( Exynos 1330 ) الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر.

أو معالج ( Mediatek Dimensity 6300 ) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر. الشاشة 6.7 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 أو 6 أو 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الاتصال شبكات الواي فاي ac، وشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والرمادي، والذهبي، والأخضر. الوزن 200 جرام. السعر يبدأ من 673 ريالًا سعوديًا.