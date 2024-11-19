بعد مرور عدة أشهر على إطلاق جوجل Gemini Live لمستخدمي هواتف أندرويد، أصبح لدى مستخدمي هواتف آيفون الآن القدرة على استخدام تطبيق Google Gemini الذي يسمح لهم بالوصول إلى روبوت الدردشة Gemini من جوجل بسرعة وسهولة. ويتضمن هذا التطبيق أيضًا وضع المحادثات الصوتية Gemini Live الذي يشبه الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT.

يستجيب Gemini Live بسهولة عند إجراء محادثة معه، وهو قادر على إجراء محادثات متقدمة تحاكي المحادثات البشرية، ويعمل بسلاسة في نظام التشغيل iOS ويمكن تشغيله من زر Action المدمج في أحدث هواتف آيفون.

كيفية استخدام Gemini Live في هواتف آيفون:

لاستخدام Gemini Live في آيفون لإجراء محادثات صوتية متقدمة تحاكي المحادثات البشرية، اتبع الخطوات التالية:

1- ثبّت تطبيق Gemini في هاتفك، ويمكنك الوصول إلى هذا التطبيق من متجر التطبيقات (App Store) مجانًا.

2- افتح التطبيق، ثم سجّل الدخول إلى حسابك في جوجل.

3- للبدء بإجراء محادثة صوتية مع Gemini Live، انقر فوق الأيقونة التي تظهر كموجات صوتية في الجهة السفلية من الصفحة الرئيسية للتطبيق.

4- ستظهر لك نافذة توضح لك كيفية البدء، انقر فوق زر (موافق) OK.

5- اسمح لتطبيق Gemini بالوصول إلى المايكروفون لتتمكن من إجراء المحادثات الصوتية.

6- ستظهر لك قائمة بالأصوات التي يمكنك اختيار صوت منها للتحدث معه، وبعد الاستماع إلى جميع الأصوات المتوفرة واختيار واحد منها، انقر فوق زر (البدء) Start.

7- ابدأ بإجراء محادثة صوتية مع Gemini Live، وإذا أردت التوقف مؤقتًا فانقر فوق زر (التوقف المؤقت) Hold.

8- بعد الانتهاء يمكنك الضغط على زر “X” لإنهاء المحادثة، تمامًا كما تفعل عند إنهاء مكالمة.

9- بعد إنهاء المحادثة تمامًا، سترى نص المحادثة في واجهة تطبيق Gemini.

10- افتراضيًا، ستُحفظ محادثاتك التي تُجريها مع Gemini Live في التطبيق، وإذا كنت لا تريد حفظ محادثاتك، فستحتاج إلى إيقاف تشغيل الإعداد الخاص بذلك في صفحة (نشاط تطبيقات Gemini) Gemini Apps Activity.

وللقيام بذلك، ما عليك سوى النقر فوق صورة ملفك الشخصي في تطبيق Gemini، ثم النقر فوق خيار (نشاط تطبيقات Gemini) Gemini apps activity، ثم إيقاف تشغيل هذا الإعداد. ولكن حتى مع إيقاف تشغيله، سيظل النشاط محفوظًا لمدة تبلغ 72 ساعة، ثم سيُحذف تلقائيًا.

استخدامات Gemini Live:

يمكنك استخدام Gemini Live في هاتف آيفون للحصول على إجابات عن الأسئلة اليومية المتعلقة بالطقس والتاريخ وآخر الأخبار، كما يمكنك استخدامه لإجراء محادثات عن مواضيع متنوعة، مثل: التحدث معه عن يومك، أو طلب اقتراح أطباق مناسبة للغداء، أو كيفية تحضير طبق معين.

وبفضل قدرته على تقديم إجابات شبيهة بالإجابات البشرية ومتابعة المحادثات الطويلة، يمكنك استخدام Gemini Live لتحسين مستواك في مهارة المحادثة باللغة الإنجليزية إذا كنت تتعلم اللغة الإنجليزية وتبحث عن صديق تُجري معه محادثات عن مواضيع مختلفة في أي وقت.