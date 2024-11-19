في مشروع طَموح.. جوجل تسعى إلى توحيد نظامي أندرويد و ChromeOS

تسعى شركة جوجل إلى إجراء تحول كبير في إستراتيجية أنظمة التشغيل لديها، إذ تخطط لأن يحل نظام التشغيل أندرويد محل نظام ChromeOS في أجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة، وفقًا لتقرير نشره موقع “أندرويد أثوريتي”.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المنافسة مع أجهزة آيباد التي لها شعبية واسعة في الأسواق.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أعلنت جوجل أنها ستدمج بعض مكونات نظام أندرويد في نظام ChromeOS، لكن يبدو أن الشركة قررت المضي قدمًا بنحو أعمق، إذ تعمل الآن على مشروع متعدد السنوات لتحويل نظام ChromeOS إلى أندرويد بنحو كامل.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في توحيد الجهود بين فرق المهندسين في جوجل، مما يُسهل إطلاق المزايا الجديدة بنحو أسرع، ويوفر دعمًا أكبر لتطبيقات أندرويد في مختلف الأجهزة.

ووفقًا للتقارير، فإن جوجل تعمل حاليًا على تطوير حاسوب محمول جديد من سلسلة بكسل، ومن المرجح أن يعمل بنظام أندرويد بدلًا من ChromeOS. ومع أن التفاصيل حول نظام التشغيل لم تُفصح عنها المصادر بنحو رسمي، لكن التوجه نحو أندرويد يبدو الأقرب.

ومن خلال الانتقال إلى نظام أندرويد، تأمل جوجل في تقديم تجربة موحدة وسلسة في مختلف الأجهزة، مما قد يزيد سرعة إطلاق المزايا الجديدة، ويوفر تجربة تطبيقات أفضل في الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.

وتعاني أجهزة أندرويد اللوحية نقصًا في دعم التطبيقات مقارنةً بأجهزة آيباد، لذلك قد تكون هذه الخطوة محاولة من جوجل لتضييق الفجوة، وتحقيق مستوى منافسة أعلى.

ونظرًا إلى حجم المشروع وتعقيداته، فإنه من غير المرجح إطلاق الحاسوب المحمول الجديد في العام المقبل، وقد يؤجّل الكشف عن المنتج حتى عام 2026 أو بعد ذلك، طِبقًا للتقدم في تطوير مشروع توحيد نظامي التشغيل.