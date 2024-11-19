جوجل تعمل على ميزة جديدة لتقليل إدمان التطبيقات والألعاب في أندرويد

بدأت جوجل اختبار ميزة جديدة في تطبيق الصحة الرقمية Digital Wellbeing في نظام أندرويد، وهي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في تقليل الوقت الذي يقضونه في التطبيقات والألعاب المشتتة للانتباه، دون الحاجة إلى حظرها تمامًا أو إخفائها أو إلغاء تثبيتها.

وتُعرف الميزة الجديدة باسم “تذكيرات وقت الشاشة” (Screen time reminders)، وهي تنبه المستخدمين بلطف عند قضائهم وقتًا طويلًا في استخدام تطبيق معين أو تشغيل لعبة محددة.

وتظهر التنبيهات الجديدة في شكل إشعار أعلى الشاشة يعرض مقدار الوقت الذي أمضاه المستخدم في تشغيل التطبيق، ويشجعهم على التوقف عن استخدامه لاستثمار وقتهم بنحو أفضل.

وسيمكن للمستخدمين تفعيل الميزة من خلال الانتقال إلى إعدادات “الصحة الرقمية والتحكم الأبوي Digital Wellbeing & Parental controls في هواتفهم العاملة بنظام أندرويد.

وعند الدخول إلى خيار “تذكيرات وقت الشاشة”، يمكن تفعيل خيار “استخدام التذكيرات” وتحديد التطبيقات التي يرغبون في الحصول على تذكيرات بشأنها. وبعد ذلك، ستظهر التنبيهات تلقائيًا عند قضاء وقت طويل في أحد التطبيقات المختارة.

ورُصدت الميزة أول مرة في تحليل لتطبيق Digital Wellbeing الشهر الماضي، وبدأت الميزة الآن بالظهور لبعض المستخدمين.

ويظهر الإشعار في الجزء العلوي من الشاشة بعد استخدام التطبيق لمدة طويلة، مشيرًا إلى مقدار الوقت المُستغرق، مما يدفع المستخدمين إلى إغلاق التطبيق والالتفات إلى أنشطة أخرى.

وتأتي هذه الميزة ضمن جهود جوجل المستمرة لتعزيز الصحة الرقمية، وهي تضيف بُعدًا جديدًا لمساعدة المستخدمين في إدارة وقتهم بنحو أكثر فاعلية دون اللجوء إلى الحظر الصارم للتطبيقات.