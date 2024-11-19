جوجل تعلن أفضل التطبيقات والألعاب لنظام أندرويد لعام 2024

كشفت جوجل قائمتها لأفضل التطبيقات والألعاب المتاحة في متجرها للأجهزة العاملة بنظام أندرويد لعام 2024.

وبهذا الإعلان، تسلط جوجل الضوء على التطبيقات والألعاب التي قدمت تجارب استثنائية، وأسهمت في تعزيز تجربة مستخدمي أندرويد حول العالم.

وحاز تطبيق Partiful، على جائزة “أفضل تطبيق لعام 2024″، وهو تطبيق لتخطيط الأحداث والمناسبات وإنشاء الدعوات، في حين حازت لعبة تقمص الأدوار AFK Journey جائزة “أفضل لعبة لعام 2024″، بفضل شخصياتها المتعددة ونظامها التكتيكي المتقن.

وجاءت قائمة جوجل لـ “أفضل التطبيقات لعام 2024” طِبقًا للفئات كما يلي:

أفضل تطبيق للترفيه: Mila

أفضل تطبيق للنمو الشخصي: UpStudy – Camera Math Solver

أفضل تطبيق للاستخدام اليومي الأساسي: MacroFactor – Macro Tracker

أفضل تطبيق مميز غير معروف: Timeleft

أفضل تطبيق للساعات الذكية: Baby Daybook – Newborn Tracker

أفضل تطبيق للشاشات الكبيرة: Infinite Painter

أفضل تطبيق لجوجل تي في: Peacock TV

أفضل تطبيق للسيارات: PBS KIDS Video

وفيما يتعلق بقائمة “أفضل الألعاب لعام 2024” وفقًا للتصنيفات المختلفة، فقد جاءت كالآتي:

أفضل لعبة متعددة اللاعبين: Squad Busters

أفضل لعبة سريعة للعب: Eggy Party

أفضل قصة للعبة : Solo Leveling: Arise

أفضل لعبة مستمرة: Honkai: Star Rail

أفضل لعبة للعائلات: Tab Time World

أفضل لعبة في Play Pass هي: Kingdom Rush 5 : Alliance

أفضل لعبة للحواسيب: Cookie Run: Tower of Adventures

ويحصل مطورو التطبيقات والألعاب الفائزة على جوائز من جوجل، كما يُروّج للتطبيقات والألعاب الخاصة بهم في متجر جوجل بلاي للوصول إلى قاعدة مستخدمين كبيرة.