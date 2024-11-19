جوجل تعلن أفضل التطبيقات والألعاب لنظام أندرويد لعام 2024
كشفت جوجل قائمتها لأفضل التطبيقات والألعاب المتاحة في متجرها للأجهزة العاملة بنظام أندرويد لعام 2024.
وبهذا الإعلان، تسلط جوجل الضوء على التطبيقات والألعاب التي قدمت تجارب استثنائية، وأسهمت في تعزيز تجربة مستخدمي أندرويد حول العالم.
وحاز تطبيق Partiful، على جائزة “أفضل تطبيق لعام 2024″، وهو تطبيق لتخطيط الأحداث والمناسبات وإنشاء الدعوات، في حين حازت لعبة تقمص الأدوار AFK Journey جائزة “أفضل لعبة لعام 2024″، بفضل شخصياتها المتعددة ونظامها التكتيكي المتقن.
وجاءت قائمة جوجل لـ “أفضل التطبيقات لعام 2024” طِبقًا للفئات كما يلي:
- أفضل تطبيق للترفيه: Mila
- أفضل تطبيق للنمو الشخصي: UpStudy – Camera Math Solver
- أفضل تطبيق للاستخدام اليومي الأساسي: MacroFactor – Macro Tracker
- أفضل تطبيق مميز غير معروف: Timeleft
- أفضل تطبيق للساعات الذكية: Baby Daybook – Newborn Tracker
- أفضل تطبيق للشاشات الكبيرة: Infinite Painter
- أفضل تطبيق لجوجل تي في: Peacock TV
- أفضل تطبيق للسيارات: PBS KIDS Video
وفيما يتعلق بقائمة “أفضل الألعاب لعام 2024” وفقًا للتصنيفات المختلفة، فقد جاءت كالآتي:
- أفضل لعبة متعددة اللاعبين: Squad Busters
- أفضل لعبة سريعة للعب: Eggy Party
- أفضل قصة للعبة : Solo Leveling: Arise
- أفضل لعبة مستمرة: Honkai: Star Rail
- أفضل لعبة للعائلات: Tab Time World
- أفضل لعبة في Play Pass هي: Kingdom Rush 5 : Alliance
- أفضل لعبة للحواسيب: Cookie Run: Tower of Adventures
ويحصل مطورو التطبيقات والألعاب الفائزة على جوائز من جوجل، كما يُروّج للتطبيقات والألعاب الخاصة بهم في متجر جوجل بلاي للوصول إلى قاعدة مستخدمين كبيرة.