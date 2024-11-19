تيليجرام تطلق تحديثًا جديدًا لتحسين تشغيل التطبيقات المُصغّرة

أطلقت منصة المراسلة الفورية تيليجرام تحديثًا جديدًا يركّز على تحسين التطبيقات المصغّرة (Mini Apps) في المنصة.

ويجلب التحديث الجديد مجموعة من المزايا، مثل دعم ملء الشاشة، وتحسينات في واجهة المستخدم، بالإضافة إلى إمكانية تتبع حركة الجهاز وتخصيص تجربة الألعاب، مما يعزز استخدام التطبيقات المصغّرة، ويوفر للمطوّرين أدوات جديدة لتحسين تطبيقاتهم.

وتُعد التطبيقات المُصغّرة في تيليجرام (Mini Apps) برامج صغيرة تعمل داخل المنصة، وقد صنعها مطورين خارجيين باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) التي توفرها تيليجرام.

ويمكن الوصول إلى هذه التطبيقات مباشرةً عبر صندوق المحادثات في تيليجرام، دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق منفصل، وتُستخدم لتوسيع وظائف المنصة، وتقديم خدمات إضافية، ومنها الأدوات البسيطة والألعاب والخدمات المالية، بالإضافة إلى تطبيقات التسوق الإلكتروني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها.

ويتيح التحديث الجديد الآن تشغيل التطبيقات المُصغّرة داخل تيليجرام في وضع الشاشة الكاملة، مما يوفر للمستخدمين محتوى أكبر في الشاشة، مثل تشغيل الألعاب في وضع العرض الأفقي، بالإضافة إلى عرض عناصر إضافية في الواجهة.

وأتاحت المنصة للمطوّرين إمكانية تتبع حركة الجهاز، مما يفتح الباب أمام وسائل تحكم جديدة في الألعاب (مثل التحكم بالعناصر داخلها من خلال تحريك الهاتف)، وتشغيل تطبيقات الواقع الافتراضي.

ويتيح التحديث الجديد للتطبيقات المُصغّرة أيضًا طلب بيانات الموقع الجغرافي (وهي خاصية مُعطّلة افتراضيًا)، وإرسال الهدايا للمستخدمين الآخرين، وتوليد المحتوى في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتخصيص شاشة التحميل، وغيرها.

وبعد التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين الآن تثبيت تطبيقاتهم المُصغّرة المفضلة في الشاشة الرئيسية للهاتف، والسماح لتيليجرام بتحديث الحالة تلقائيًا لتتمكن جهات الاتصال من معرفة إذا كان المستخدم يُشغّل لعبة أو يعمل على سبيل المثال، وهي ميزة اختيارية لأصحاب الحسابات المميزة.

ويمكن لمطوّري التطبيقات المصغّرة في تيليجرام تحديث تطبيقاتهم لاعتماد المزايا الجديدة. ومع ذلك، يمكنك بالفعل تجربة بعض هذه المزايا عبر تطبيقات مثل @playdeck و @tverse و @major.