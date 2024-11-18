بمعدل تحديث قدره 480 هرتزًا.. LG تطلق شاشة ثورية مُخصصة للألعاب

أعلنت شركة LG إطلاق شاشتها الجديدة المُخصصة للألعاب UltraGear 27GX790A، التي تُعد إحدى أسرع شاشات الألعاب المتوفرة في السوق حاليًا، إذ تأتي بمعدل تحديث قدره 480 هرتزًا، وسعر قدره 1000 دولارٍ أمريكي.

وتأتي شاشة UltraGear GX7 بقياس قدره 27 إنشًا، وهي من نوع OLED، وتتميز بدقة عرض قدرها 2560 × 1440 بكسلًا، وزمن استجابة فائق السرعة يصل إلى 0.03 ميلي ثانية.

ومن ناحية المواصفات الأساسية، تتساوى شاشة LG UltraGear GX7 مع شاشة InZone M10S من سوني التي صدرت في سبتمبر الماضي بسعر قدره 1100 دولار.

وتُطرح شاشة LG بسعر أقل، لكنها لا تضم بعض أنماط الأداء، وتقنيات معدل التحديث المتغير التي توفرها شاشة سوني المنافسة.

وتدعم شاشة UltraGear GX7 تقنيتي G-Sync من إنفيديا و FreeSync من AMD، مما يساعد في تقليل الوميض ومشاكل تقطيع الصورة وتمزق الإطارات في مشاهد الألعاب السريعة الحركة.

يُذكر أن الشاشة حاصلة على شهادة DisplayHDR True Black 400، مما يضمن عرض طيف لوني واسع ومستويات تباين مميزة. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الشاشة على طبقة مضادة للتوهج وتقليل الانعكاس لتحسين تجربة المشاهدة في البيئات ذات الإضاءة الساطعة.

وتضم الشاشة منافذ HDMI 2.1 و DisplayPort 2.1، بالإضافة إلى منفذ USB 3.0 ومنفذ للسماعات. كما تأتي مع حامل رفيع مميز، يمكن من خلاله تعديل الارتفاع، والإمالة حتى 15 درجة، والتدوير حتى 30 درجة.

وتقدم LG إضافة قوية بشاشتها الجديدة إلى سوق شاشات الألعاب، مع مواصفات تقنية متقدمة وسعر تنافسي يجعلها خيارًا جذابًا لمحبي الألعاب الذين يسعون إلى الحصول على أداء مميز، وتجربة بصرية متطورة.