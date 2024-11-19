بعد عامين من إطلاقها.. انتهاء المدة المجانية لخدمة الاتصال بالأقمار الصناعية في آيفون 14

انتهت المدة المجانية لخدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ التي قدمتها آبل في هواتف آيفون 14، والتي كانت تمتد لعامين. ومع ذلك، لن يضطر المستخدمون إلى دفع أي رسوم مقابل هذه الخدمة حتى نهاية العام المقبل على الأقل.

وكانت آبل قد طرحت خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بالتعاون مع شركة Globalstar أول مرة في نوفمبر من عام 2022 مع إطلاق سلسلة آيفون 14، لتكون بذلك أول شركة تضيف هذه التقنية إلى هواتفها الذكية.

وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين إرسال رسائل نصية أو مشاركة موقعهم عبر تطبيق Find My في حال عدم وجود تغطية من شبكات الهاتف المحمول أو الواي فاي، مما يجعلها مفيدة بنحو خاص في المناطق النائية، أو في حالات الكوارث الطبيعية التي تتعطل فيها شبكات الاتصالات.

وفي البداية، كانت الخدمة مجانية لمدة قدرها عامان، قبل أن تمدد آبل المدة المجانية عامًا إضافيًا في نوفمبر 2023. وسيظل المستخدمون قادرين على استخدام الخدمة دون رسوم حتى نوفمبر 2025 على الأقل.

ولم تُعلن الشركة حتى الآن الأسعار التي ستفرضها على المستخدمين مستقبلًا، ويبدو أنها ما زالت تدرس الإستراتيجية المناسبة.

ولم تتوقف آبل عن تطوير خدماتها المرتبطة بالأقمار الصناعية، فقد أطلقت الشركة في سبتمبر الماضي ميزة الرسائل عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة وكندا.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال الرسائل النصية واستقبالها عبر الأقمار الصناعية في الاستخدامات اليومية، وليس فقط في حالات الطوارئ.

وإضافةً إلى ذلك، أعلنت آبل في وقتٍ سابق من الشهر الجاري استثمارًا جديدًا بقيمة قدرها 1.5 مليار دولار في شركة Globalstar، بهدف توسيع خدمات الأقمار الصناعية وتحسينها في هواتف آيفون.

ويتوقع أن تزداد شعبية هذه الميزة، خاصةً في أوساط المستخدمين الذين يقطنون في مناطق ذات تغطية ضعيفة، أو يواجهون ظروفًا طارئة. ومع ذلك، فإن تلك الميزة مُفعّلة فقط في عدد محدود من الدول.