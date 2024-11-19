إنفيديا في مأزق.. مشكلات حرارية في خوادم الذكاء الاصطناعي بسبب رقاقات Blackwell

تعمل شركة إنفيديا على حل مشكلات حرارية في وحدات خوادم الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على 72 رقاقة من رقاقات الذكاء الاصطناعي الجديدة Blackwell، وفقًا لتقرير صادر عن موقع “ذا إنفورميشن” التقني.

وتأتي هذه التحديات مع بدء الشركة توسيع إنتاج هذه الوحدات، وبدء تسليم الرقاقات المتقدمة الجديدة للعملاء.

وطِبقًا لمصادر مقرّبة من الشركة، فقد نفذت فرق الهندسة في إنفيديا عدة تعديلات على تصميمات الخوادم لمعالجة مشكلات الحرارة الزائدة التي تُعد تحديًا خاصًا للشركة، بسبب الكثافة العالية للرقاقات، واعتمادها على أنظمة التبريد المائي.

وما زالت مشكلة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة حتى مع زيادة الإنتاج، وتسليم الوحدات للعملاء الأوائل بنحو مبكر.

وتعرب شركات خدمات الحوسبة السحابية عن قلقها إزاء إمكانية تأخر توفيرها البنية التحتية المعتمدة على رقاقات Blackwell الجديدة، وهو ما دفع بعض الشركات إلى التفكير في شراء رقاقات من الجيل السابق “Hopper” كخطة احتياطية.

وقد يعزز ذلك مبيعات إنفيديا على المدى القريب، لكنه قد يؤثر سلبًا في نمو الإيرادات في حال تأخرت عمليات طرح رقاقات Blackwell.

وأكّد متحدث باسم إنفيديا أن التعديلات الهندسية في مراكز البيانات “جزء طبيعي ومتوقع من العملية”.

وصرح الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، في مؤتمر تكنولوجي استضافته Goldman Sachs في سان فرانسيسكو أن العملاء أصبحوا “انفعاليين بنحو أكبر” بشأن استلام رقاقات إنفيديا، إذ تؤثر أوقات التسليم بنحو مباشر في مركزهم التنافسي وإيراداتهم.

وتشير الاختبارات المُبكرة إلى أن رقاقات Blackwell قد توفر ضعف سرعة التدريب على الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالأجيال السابقة، حتى في ظل التحديات الحالية في إدارة الحرارة الزائدة. وتتوقع الشركة تحقيق قفزات إضافية في الأداء من خلال تحسينات في البرمجيات والشبكات، وقد ينعكس ذلك بالإيجاب على تسريع وقت التفكير والاستدلال في نماذج الذكاء الاصطناعي.