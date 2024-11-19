أخطاء ينبغي تجنبها عند استخدام ChatGPT للحصول على أفضل النتائج 

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي مثل: ChatGPT شريكًا هامًا في حياتنا اليومية، سواء كان ذلك للمساعدة في العمل أو التعلم أو حتى التسلية. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات، من الضروري فهم كيفية استخدامها بنحو صحيح؛ لأن الاستخدام غير الصحيح قد يؤدي إلى الحصول على نتائج غير دقيقة أو غير مُرضية.

في هذا المقال، سنذكر خمسة أخطاء شائعة ينبغي تجنبها عند استخدام روبوت ChatGPT لضمان الحصول على أفضل النتائج:

1- قلة المعلومات:

إن تقديم معلومات قليلة أو غير كافية عند طلب مساعدة ChatGPT من أكثر الأخطاء شيوعًا، فعندما تكون الطلبات مبهمة أو ناقصة، يكون من الصعب على الروبوت تقديم إجابات دقيقة تلبي احتياجات المستخدم.

على سبيل المثال: مطالبة مثل: “اكتب مقالًا عن التاريخ” لا تتضمن معلومات كافية؛ مما يجعل الإجابة عامة وغير مُرضية. وللحصول على نتائج مناسبة يجب تضمين التفاصيل المهمة الخاصة بالمطالبة، مثل: الموضوع المحدد، وطول المقال، وأسلوب الكتابة، فهذه التفاصيل ستسمح للروبوت بفهم السياق المطلوب، وإنتاج محتوى مفيد ومناسب.

2- التعليمات غير الواضحة:

عند إعطاء تعليمات غامضة أو معقدة، قد يصعب على ChatGPT تقديم استجابة مناسبة. على سبيل المثال: إذا طلب المستخدم كتابة تقرير عن موضوع معين دون تحديد الهدف الأساسي، والجمهور المستهدف، أو النقاط الرئيسية المطلوبة فستكون الإجابة عامة. ولضمان الحصول على استجابة مثالية، ينبغي استخدام تعليمات واضحة ومباشرة مع تفاصيل دقيقة. وبدلًا من قول “اكتب عن العلوم في حياتنا اليومية”، يمكنك كتابة: “اكتب فقرة قصيرة مكونة من 200 كلمة تتحدث عن أهمية الفيزياء في الحياة اليومية”.

3- تغيير السياق:

يُعدّ التنقل بين المواضيع المختلفة أو تغيير السياق خلال المحادثة مع الروبوت من الأخطاء التي تؤثر في جودة الاستجابة التي ستحصل عليها من ChatGPT. فعندما تنتقل من موضوع إلى آخر مختلف تمامًا، قد يؤدي ذلك إلى الحصول على إجابات غير دقيقة. لذلك من الأفضل البدء بمحادثة منفصلة عند الرغبة في التحدث عن موضوع جديد.

4- الإفراط في تقديم المعلومات:

مع أنه من المهم إضافة جميع التفاصيل إلى المطالبة، فإن الإفراط في تقديم المعلومات أو طرح أسئلة طويلة جدًا يمكن أن يمنع ChatGPT من فهم ما تريده ويؤدي إلى تقديم إجابات غير مناسبة. على سبيل المثال: إذا قدم المستخدم فقرات طويلة مليئة بالتفاصيل دون تنظيمها، قد يجد أن الإجابة غير دقيقة أو لا تعالج جميع الجوانب المطلوبة.

ولتجنب ذلك، يجب تقسيم المطالبة الطويلة إلى مطالبات قصيرة ومنظمة، لتسهيل معالجة المعلومات وضمان الحصول على استجابات دقيقة.

5- الأخطاء الإملائية:

الأخطاء الإملائية أو النحوية في المطالبات قد تؤدي إلى الحصول استجابات غير دقيقة أو غير مفهومة، خاصة إذا كانت هذه الأخطاء تغير المعنى المقصود. ولضمان الحصول على أفضل النتائج، تحقق دائمًا من النصوص قبل إرسالها، واستخدم لغة واضحة ودقيقة لتجنب أي سوء فهم محتمل.