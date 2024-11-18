مقارنة بين تطبيقي Gemini و ChatGPT.. أيهما الأفضل لمستخدمي آيفون؟

بعد إصدار تطبيق Gemini المستقل من جوجل لمستخدمي هواتف آيفون أصبح لديهم عدة خيارات مميزة من تطبيقات روبوتات الدردشة، وقد يتساءل مستخدمو تطبيق ChatGPT عما إذا كان تطبيق Gemini الجديد سيوفر لهم مزايا إضافية وتجربة استخدام أفضل من تجربة استخدام ChatGPT في هواتف آيفون.

لتحديد المساعد الذكي الذي يقدم تجربة فضلى في هواتف آيفون، سنقدم فيما يلي مقارنة بين كلا التطبيقين باستخدام مطالبات مختلفة ستساعد في تقييم مهارات المحادثة والإبداع والإنتاجية:

1- تقديم التوصيات والاقتراحات:

المطالبة: “أرغب في السفر إلى إسبانيا هل يمكنك التوصية ببعض المعالم السياحية لشخص يزور إسبانيا أول مرة؟ كما أرغب في تقديم مقترحات عن خيارات الطعام المميزة”.

تطبيق Gemini:

قدم اقتراحات تفصيلية، فقد سلط الضوء على المعالم السياحية المتوفرة في عدة مدن في إسبانيا مع إدراج صور لكل معلم سياحي ونبذة مختصرة عنه.

وفي القسم الثاني من الإجابة قدم معلومات عن أفضل خيارات الطعام المتوفرة مع إرفاق صورة لكل طبق، وفي نهاية الإجابة قدم نصائح إضافية عن أفضل الأوقات لزيارة إسبانيا، وطرق النقل المتوفرة، واللغات التي يمكنك التواصل مع الآخرين عبرها.

تطبيق ChatGPT:

أوصى بأماكن سياحية شهيرة مشابهة للأماكن التي اقترحها Gemini وكان رده مفيد ومباشر، لكنه يفتقر إلى الصور، مما جعل الرد أقل جاذبية، كما أنه لم يقدم أي نصائح إضافية.

النتيجة: Gemini أفضل من ChatGPT في تقديم التوصيات والاقتراحات بفضل الصور والتفاصيل الإضافية التي يضيفها إلى الاستجابة.

2- الإنتاج الإبداعي:

المطالبة: “اكتب قصة قصيرة خيالية عن شاب يُحب السفر حول العالم ويتعرض لمواقف غريبة ويخوض مغامرات جديدة”.

تطبيق Gemini:

كانت قصة Gemini جيدة لكنها تفتقر إلى التفاصيل الخيالية، فقد كانت منطقية وعادية، ولم يذكر فيها تفاصيل غريبة خيالية.

تطبيق ChatGPT:

كتب ChatGPT قصة جيدة أيضًا وتتضمن تفاصيل خيالية أكثر من القصة التي كتبها Gemini كما أدرج ChatGPT لغزًا داخل القصة لإضفاء نوع من الإثارة والحماس.

النتيجة: تفوق ChatGPT على Gemini في كتابة القصص الخيالية بفضل أسلوبه الإبداعي والتفاصيل الجذابة المضافة إلى القصة.

3- المساعدة في فهم المواد التعليمية:

المطالبة: “اشرح مفهوم التشابك الكمي بمصطلحات بسيطة لشخص ليس لديه خلفية في الفيزياء،”

تطبيق Gemini:

قدم شرحًا سهل الفهم يوضح الفكرة الأساسية للتشابك الكمي، وتبدو الاستجابة كأنها مصممة لشخص لا يعرف شيئًا عن هذا الموضوع. فقد تضمنت شرحًا مبسطًا للفكرة العامة للتشابك الكمي، ثم أضاف الروبوت بعض التفاصيل التي تتحدث عن الأمور الغريبة في التشابك الكمي، وتحدث في فقرة منفصلة قصيرة عن أهمية التشابك الكمي، وفي نهاية الإجابة قدم خلاصة عن الموضوع.

تطبيق ChatGPT:

قدم شرحًا واضحًا ومفهومًا لكنه أقل تفصيلًا من الشرح الذي قدمه Gemini، وكانت الاستجابة مكونة من فقرة واحدة قصيرة توضح الفكرة العامة للتشابك الكمي، مع إضافة مثال واحد يوضح الفكرة أكثر.

النتيجة: كان أداء Gemini أفضل من أداء ChatGPT في شرح المصطلحات العلمية لقدرته على توضيح النقاط الرئيسية بأسلوب تعليمي مفيد، وإضافة جميع التفاصيل المهمة التي يحتاج إليها الشخص الذي يقرأ عن الموضوع أول مرة.

4- إنشاء الصور الاحترافية:

المطالبة: “صمم صورة لمدينة مستقبلية فيها ناطحات سحاب متوهجة وسيارات طائرة”.

تطبيق Gemini:

يسمح تكامل Gemini مع Imagen 3 بإنشاء صور مخصصة بالذكاء الاصطناعي، وكانت الصورة التي قدمها Gemini عادية جدًا وألوانها باهتة، ولم تكن جميع التفاصيل المطلوبة واضحة.

تطبيق ChatGPT:

قدم صورة تناسب الوصف بنحو أفضل بكثير من Gemini، وكانت الصورة التي صممها أكثر تنوعًا وإبداعًا، وألوانها واضحة ومشرقة.

النتيجة: يتفوق ChatGPT على Gemini بالقدرة على إنشاء صور مميزة واحترافية.