مايكروسوفت توقف إضافة الملء التلقائي في متصفح كروم

أعلنت مايكروسوفت إيقاف إضافة الملء التلقائي Autofill التي تمكّن المستخدمين من ملء كلمات المرور والعناوين ومعلومات الدفع تلقائيًا في المواقع التي يزورونها عبر متصفح كروم.

واعتبارًا من 14 ديسمبر 2024، ستوقف الشركة الإضافة بنحو نهائي، كما أنها أوقفت إمكانية حفظ معلومات جديدة أو تعديل المعلومات الحالية بدايةً من الشهر الجاري.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت إضافة Autofill في متجر Chrome Web Store. وكما في متصفحها إيدج، مكّنت هذه الإضافة مستخدمي كروم من حفظ كلمات المرور والعناوين ومعلومات الدفع وملئها تلقائيًا عند الحاجة.

وتتطلب إضافة Autofill حساب مايكروسوفت، من أجل مزامنة بيانات المستخدم المحفوظة في أنظمة التشغيل المختلفة، لتسهيل إدخال البيانات المتكررة بسرعة في مواقع الإنترنت.

ويمكن للمستخدمين المتأثرين الانتقال إلى استخدام متصفح إيدج للوصول إلى بياناتهم عبر حساب مايكروسوفت نفسه، كما يمكنهم تصدير بياناتهم من إيدج إلى متصفح آخر إذا لزم الأمر.

وللاستمرار باستخدام متصفح كروم مع البيانات المحفوظة، يمكن للمستخدمين تصدير بياناتهم من متصفح إيدج، ثم استيراد ملف CSV الناتج إلى خدمة مدير كلمات المرور من جوجل Google Password Manager في كروم.

وتجدر الإشارة إلى أن معلومات الدفع المحفوظة في إضافة Autofill في كروم لن تكون متاحة في حساب مايكروسوفت، إذ تُخزّن محليًا في الامتداد نفسه.

وأوضحت مايكروسوفت سبب قرارها بإيقاف الإضافة قائلةً: “نحن نراجع خدماتنا بنحو دوري لضمان تقديم أفضل تجربة وقيمة لمستخدمينا. وكجزء من هذه المراجعة، قررنا إيقاف هذه الإضافة”.

وسيؤثر هذا التغيير في أكثر من 100 ألف مستخدم، ويُعد هذا القرار مفاجئًا نظرًا إلى المدة الزمنية القصيرة المتاحة للمستخدمين للانتقال إلى حلول بديلة.