كيف تختار الحاسوب المناسب لك من حواسيب ماك من آبل؟

إذا كنت تبحث عن حاسوب جديد من حواسيب ماك، فستجد الكثير من الخيارات المتاحة؛ إذ توفر آبل الحواسيب المحمولة ضمن سلسلتي MacBook Air و Pro، بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة Mac المكتبية.

يناسب كل حاسوب من حواسيب ماك فئة معينة، وقبل اختيار واحد من هذه الحواسيب، من المهم تحديد احتياجاتك وميزانيتك لضمان الحصول على الجهاز المناسب لك.

ولمساعدتك في اختيار ما يناسبك، سنذكر فيما يلي أنواع حواسيب ماك المتوفرة في الأسواق، والفئات التي يناسبها كل طراز:

أولًا: أنواع حواسيب ماك المتوفرة في الأسواق:

تتوفر في الأسواق 6 فئات مختلفة من حواسيب ماك من آبل بعضها حواسيب محمولة وأخرى مكتبية وكل فئة مصممة لتلبية متطلبات مختلفة، وفيما يلي سنقدم نظرة عامة عن كل فئة:

1- حواسيب MacBook Pro المحمولة:

تُعدّ حواسيب MacBook Pro الفئة الراقية في مجموعة حواسيب ماك بوك المحمولة، وقد أصدرت آبل أحدث الطرز في هذه السلسلة في أكتوبر 2024. وقد حصلت الطرز الجديدة على ترقية في المعالج؛ إذ تعمل بمعالجات M4 التي تشمل: M4 و M4 Pro و M4 Max.

بالإضافة إلى ذلك زادت آبل سعة ذاكرة الوصول العشوائي وأضافت خيار اللون الأسود وشاشة أكثر سطوعًا من شاشة الطراز السابق، وكاميرا ويب محسّنة، والمزيد من المنافذ، بالإضافة إلى تحسين عمر البطارية.

يمكنك تعرّف جميع مواصفات ومزايا MacBook Pro M4 في مقال: “كل ما تحتاج إلى معرفته عن حاسوب M4 MacBook Pro الجديد من آبل“.

2- حواسيب MacBook Air المحمولة:

تمتاز سلسلة حواسيب MacBook Air بالوزن الخفيف وتتطابق مع سلسلة برو في التصميم العام، لكن هناك بعض الفروق الطفيفة في التصميم وخيارات الألوان المتاحة.

أطلقت آبل أحدث الطرز في هذه السلسلة العام الماضي، وهي سلسلة MacBook Air M3 التي تعمل بمعالجات M3 التي تمتاز بالكفاءة في استهلاك الطاقة، وتسمح للمستخدم بأداء جميع المهام المختلفة السهلة والمتوسطة والكثيفة بسلاسة وسرعة فائقة، سواء كان يقوم بالمهام اليومية السهلة أو اللعب بألعاب الفيديو، أو بث مقاطع الفيديو، أو تحرير الصور ومقاطع الفيديو، أو تطوير البرامج، وغير ذلك من المهام.

3- حاسوب Mac mini المكتبي:

في أكتوبر 2024، أجرت شركة آبل أكبر عملية تجديد لجهاز Mac mini منذ 14 عامًا. فقد أعادت تصميم هيكل الجهاز بالكامل ليأخذ مظهر Mac Studio المصغر، مع حجم يبلغ نصف حجم الطراز السابق تقريبًا.

تخطت آبل معالج M3 ورقّت معالج جهاز Mac mini من M2 إلى M4 و M4 Pro؛ مما أدى إلى قفزة مذهلة في الأداء.

من ناحية أخرى، زادت آبل سعة ذاكرة التخزين، وأضافت دعمًا لما يصل إلى ثلاث شاشات خارجية، مع توفر منفذ Thunderbolt 5 في الطراز الذي يعمل بمعالج M4 Pro، وأضافت منفذين من نوع USB-C إلى الجهة الأمامية من الحاسوب، مع إزالة المنافذ من نوع USB-A.

4- حاسوب iMac المكتبي:

في أكتوبر 2024، أصبح جهاز iMac أول حاسوب من إنتاج شركة آبل يعمل بمعالج M4 بعد جهاز iPad Pro الذي أطلق في مايو 2024. وبالإضافة إلى المعالج الجديد، وفرت آبل مجموعة جديدة من الألوان، مع زيادة عرض النطاق الترددي للذاكرة، وعززت سعة ذاكرة التخزين، مع تحسين كاميرا الويب، بالإضافة إلى توفر طراز تمتاز شاشته بطبقة من الزجاج الذي يقلل من الانعكاسات والوهج.

5- حاسوب Mac Studio المكتبي:

تأتي أحدث حواسيب Mac Studio مزودة بمعالجي M2 Max و M2 Ultra، مع سعة كبيرة من ذاكرة التخزين، ودعم واسع للشاشات الخارجية، بالإضافة إلى دعم شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3. وتمتاز هذه الحواسيب بالكفاءة العالية والهيكل الصغير؛ مما يجعلها مثالية لك اذا لم لديك مساحة كبيرة على المكتب.

6- حاسوب Mac Pro المكتبي:

مثل Mac Studio، تلقى Mac Pro أحدث تحديث له في يونيو 2023. ويُعدّ أقوى حاسوب من حواسيب ماك، ويتوفر بخيارات متعددة من سعة الذاكرة، ودعم كبير للشاشات الخارجية، وأداء فائق القوة والسرعة لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

ثانيًا: ما حاسوب ماك المناسب لك؟

إن اختيار حاسوب ماك المناسب يتطلب فهمًا دقيقًا لاحتياجاتك الشخصية والمهنية، وفيما يلي سنذكر الفئات التي يناسبها كل حاسوب من حواسيب ماك:

1- ماك بوك آير (MacBook Air):

يُعد ماك بوك آير الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز خفيف الوزن وسهل الحمل، ويتمتع بأداء قوي للمهام اليومية المتوسطة والكثيفة.

يتميز بتصميم نحيف ووزن خفيف؛ مما يجعله مناسبًا للطلاب والمحترفين الذين يتنقلون بكثرة. ويقدم أداءً ممتازًا في تصفح الإنترنت، معالجة النصوص، وبث المحتوى المرئي، كما أنه مناسب لأداء العديد من المهام الكثيفة كتحرير الصور ومقاطع الفيديو ولكنه ليس بكفاءة طرز برو.

2- ماك بوك برو (MacBook Pro):

مصمم للمحترفين الذين يحتاجون إلى حاسوب محمول يتمتع بقوة معالجة عالية لأداء مهام متقدمة مثل: تحرير الفيديو، والتصميم الجرافيكي، والبرمجة. وتأتي حواسيب ماك بوك برو بشاشات ذات دقة عالية، ومعالجات قوية، ومزايا إضافية في بعض الطرز، وتتفوق بنحو عام على طرز آير في الأداء، وهي مناسبة للمستخدمين الذين يتطلب عملهم قوة معالجة عالية.

3- آي ماك (iMac):

يُعد آي ماك خيارًا متكاملًا يجمع بين الشاشة والحاسوب في جهاز واحد. وهو مناسب للمستخدمين الذين يعملون في المكاتب ويحتاجون إلى شاشة كبيرة وأداء قوي. يُستخدم بشكل واسع في مجالات التصميم، والإنتاج الإعلامي، وتحرير الفيديو.

4- ماك ميني (Mac Mini):

يُعد ماك ميني خيارًا اقتصاديًا للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة نظام macOS دون الاستثمار في أجهزة باهظة الثمن. يتميز بحجمه الصغير وإمكانية توصيله بأي شاشة، مما يجعله مناسبًا للمستخدمين الذين يمتلكون شاشات خارجية ويبحثون عن حاسوب مكتبي صغير الحجم ويتمتع أداء قوي.

5- ماك استديو (Mac Studio):

مصمم للمحترفين الذين يحتاجون إلى حاسوب مكتبي يتمتع بأداء فائق في مجالات مثل: الإنتاج الموسيقي، وتصميم الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد، وتطوير البرمجيات. تعمل حواسيب ماك استديو بمعالجات قوية ويتوفر بخيارات متعددة من ذاكرة التخزين، مما يجعله مناسبًا للمهام التي تتطلب قدرات معالجة عالية.

6- ماك برو (Mac Pro):

ماك برو أقوى حاسوب من حواسيب آبل، وهو مصمم للمحترفين الذين يحتاجون إلى أقصى أداء ممكن. وهو مناسب للمهام مثل: تحرير الفيديو بدقة 8K، والنمذجة الثلاثية الأبعاد، والمحاكاة العلمية. يتميز بإمكانية الترقية في المعالج ذاكرة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي، مما يجعله استثمارًا طويل الأمد للمحترفين.