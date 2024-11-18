رغم الانتقادات.. آبل تعتزم إطلاق الجيل الثاني من جهاز AirTag بمواصفات مُحسّنة

تعتزم آبل إطلاق الجيل الثاني المنتظر من جهاز التتبع الخاص بها AirTag بحلول منتصف عام 2025 المقبل مع إضافة بعض التحسينات والمزايا الجديدة مقارنةً بالجيل الأول من الجهاز، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقريرٍ أخير.

وكانت آبل قد أطلقت جهاز AirTag أول مرة في عام 2021، وقد كان من أكثر منتجاتها ابتكارًا، إذ لم يشبه المنتجات التقليدية الأخرى للشركة.

ومع ذلك، أثار جهاز AirTag الكثير من الجدل، إذ وُجهت ضد آبل عشرات الدعاوى القضائية، بسبب حوادث تتعلق بالتعقب غير المرغوب فيه أو المضايقة باستخدام الجهاز.

ولا تنوي آبل التخلي عن المنتج مع التقارير المتعاقبة التي تتحدث عن عمل الشركة على الجيل الثاني من الجهاز استعدادًا لإطلاقه.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ، فإن المنتج الجديد يحمل الاسم الرمزي B58، وقد اجتاز بنجاح بعض اختبارات التصنيع، مما يشير إلى قرب إطلاقه العام المقبل، أي بعد 4 سنوات من إطلاق الجيل الأول.

وكان المحلل الشهير مينغ تشي كو قد أشار في أكتوبر من العام الماضي إلى أن آبل أجّلت الإنتاج الضخم للجيل الثاني من AirTag إلى عام 2025، وقد يكون ذلك بالتزامن مع إطلاق سلسلة آيفون 17 أو أجهزة آيباد الجديدة من آبل.

وطِبقًا لبلومبرغ، فإن جهاز AirTag 2 سيأتي مزودًا بشريحة لاسلكية قوية، مما يتيح تتبع الموقع بدقة أعلى ومدى أوسع. ومن المحتمل أن يتضمن الجهاز أيضًا شريحة Ultra Wideband 2، المستخدمة في سلسلة هواتف آيفون 15، مما يعزز قدراته في التتبع بنحو أكبر.

وأشار التقرير إلى أن الجيل الثاني من AirTag سيتضمن تحسينات تمنع الحماية من التعقب غير المرغوب فيه. ومع ذلك، لم تُكشف حتى الآن تفاصيل حول تغييرات في التصميم أو الشكل.

وإلى جانب التحسينات في مدى التتبع ودقته، قد تدمج آبل جهاز AirTag 2 في تجربة الحوسبة المكانية لديها، التي ترتكز على نظارة Vision Pro، لكن لا توجد تفاصيل واضحة حول تلك الآلية.