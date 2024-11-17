كل ما تحتاج إلى معرفته عن Image Wand.. أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة في iOS 18.2

تخطط شركة آبل لإطلاق التحديثات الجديدة من نظامي التشغيل iOS 18.2 و iPadOS 18.2 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم، وضمن هذه التحديثات أضافت آبل ثلاث أدوات ذكاء اصطناعي لإنشاء الصور في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وتندرج هذه الأدوات ضمن نظام Apple Intelligence، وتشمل: أداة Image Wand و Image Playground و Genmoji.

تتيح لك أداة Image Wand إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الملاحظات في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، ويمكنها تحويل الرسومات البسيطة إلى رسومات واضحة واحترافية.

إليك المزيد من التفاصيل عن Image Wand وكيفية استخدامها:

ما أداة Image Wand؟

Image Wand هي أداة ذكاء اصطناعي جديدة لإنشاء الصور تابعة لنظام ‌Apple Intelligence‌ وتشبه أداة إنشاء الصور Image Playground‌. تسمح لك هذه الأداة بكتابة وصف نصي للصورة أو استخدام رسوماتك البسيطة كأساس لتوليد صورة جديدة.

إن المزية الفريدة التي تجعل هذه الأداة مختلفة عن Image Playground‌ قدرتها على استخدام الرسومات التخطيطية كأساس للصور التي ستولدها.

كيفية استخدام Image Wand:

صُممت Image Wand لاستخدامها في تطبيق الملاحظات (Notes)، فهي متوفرة فقط في هذا التطبيق في الوقت الحالي، لكن آبل قد تجلبها إلى تطبيقات أخرى مثل Freeform في المستقبل.

يمكنك استخدام هذه الأداة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد المتوافقة بعدة طرق، وتشمل:

1- إنشاء صورة بناءً على نص:

يمكنك استخدام المعلومات التي كتبتها في تطبيق الملاحظات لوصف الصورة التي تريد أن تولّدها أداة Image Wand. فعند كتابة شيء ما، سواء كان مطبوعًا أو مكتوبًا بخط اليد باستخدام Apple Pencil على آيباد انقر فوق قائمة Markup للوصول إلى أداة Image Wand التي تظهر أيقونتها كعصا.

بعد النقر فوق أيقونة الأداة، ارسم دائرة في أي مكان فارغ في الملاحظة، وستولد Image Wand صورة جديدة، وستعتمد الأداة على الكلمات المتوفرة في الملاحظة لإنشاء صورة.

تسحب الأداة تلقائيًا عبارات محددة من نص الملاحظة للاعتماد عليها في إنشاء الصورة، ويمكنك النقر فوق رمز “-” لإزالة كلمات محدد استخدمتها الأداة لإنشاء الصورة، أو يمكنك كتابة عبارة جديدة في الشريط الخاص بكتابة وصف الصورة. ويمكنك أيضًا النقر فوق الزر “+” لإضافة المزيد من العبارات التي سحبتها الأداة من نص الملاحظة.

بعد إنشاء مجموعة من الصور، يمكنك التمرير عبر الصور المختلفة للعثور على الصورة المناسبة. وبعد اختيار الصورة المناسبة، انقر فوق زر تم (Done) لإضافة الصورة إلى الملاحظة.

2- إنشاء الصور من نص مكتوب بخط اليد:

إذا كنت تستخدم قلم Apple Pencil مع جهاز آيباد، فيمكنك كتابة ملاحظاتك بخط اليد وجعل Image Wand تولد صورة بناءً على النص المكتوب بخط اليد.

وما عليك سوى كتابة شيء ما، ثم تحديد مساحة فارغة في الصفحة لإظهار واجهة Image Wand، وستستخدم الأداة ما كتبته كوصف للصورة، ويمكنك إضافة المزيد من العبارات في مربع وصف الصورة بخط يدك باستخدام ‌Apple Pencil‌.

3- إنشاء الصور من الرسومات:

بدلًا من إنشاء صورة من نص، يمكنك رسم صورة بسيطة وستستخدمها أداة Image Wand كأساس لإنشاء صورة جديدة احترافية.

ولتجربة ذلك، ستحتاج إلى استخدام أدوات Markup لرسم صورة بإصبعك في هاتف آيفون، ولكن في جهاز آيباد يمكنك استخدام قلم ‌Apple Pencil‌ للرسم.

ارسم رسمًا تقريبيًا، ثم ارسم دائرة حوله، وستحتاج إلى إضافة كلمة أو كلمتين كوصف للصورة، ثم ستولّد Image Wand صورة جديدة بناءً على الرسم والوصف النصي.

ما يميز أداة Image Wand قدرتها على محاكاة تفاصيل الصورة التي رسمتها، على سبيل المثال: إذا رسمت تفاحة مع ورقة تظهر على الجهة اليمنى من العنق، فإن Image Wand تحاكي هذا التفصيل، وفي بعض الحالات، ستستخدم أيضًا الألوان نفسها التي اخترتها.

4- تغيير وضع الصورة وتحريرها:

بعد إنشاء صورة باستخدام Image Wand، يمكن تحريك الصورة التي أنشأتها أو تغيير حجمها أو حذفها أو نسخها. يمكنك النقر على خيار الإعجاب أو عدم الإعجاب لتقديم ملاحظات إلى آبل عن دقة الأداة، أو يمكنك النقر فوق أيقونة ‌Apple Intelligence‌ لإنشاء صورة جديدة.

يتوفر أيضًا خيار إزالة الخلفية، ويمكنك الوصول إليه بالنقر فوق الصورة الجديدة، ثم النقر فوق الزر الثلاثي النقاط، ثم اختيار إزالة الخلفية (Remove Background)، وسيؤدي ذلك إلى إزالة لون الخلفية لتمتزج الصورة بنحو أفضل مع نص الملاحظة.

قيود استخدام Image Wand:

يرتبط استخدام Image Wand ببعض القيود، فهي لا تولد صورًا للأشخاص. وإذا حاولت إنشاء صورة يظهر فيها شخص، ستظهر لك ملاحظة تخبرك أن الصور التي تتضمن أشخاصًا غير مدعومة.

وكما هي الحال مع ‌Image Playground‌ و‌ Genmoji‌، لا يمكنك إنشاء صور تتضمن مظاهر عنف أو عُري، ولا يمكنك أيضًا إنشاء صور لشخصيات كرتونية أو شخصيات مشهورة أو منتجات محمية بحقوق الطبع والنشر.

الأجهزة المتوافقة:

ستتوفر Image Wand على الأجهزة التي تدعم نظام ‌Apple Intelligence‌، وتشمل:

هواتف آيفون 15 برو.

جميع طرز آيفون 16.

جهاز آيباد ميني الجديد المزود بشريحة A17 Pro.

جميع أجهزة آيباد المزودة بمعالجات Apple silicon.