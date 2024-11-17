بعد فوز ترامب.. قيمة بايت دانس السوقية تصل إلى 300 مليار دولار

قدّرت شركة “بايت دانس ByteDance” الصينية، مالكة تطبيق تيك توك، نفسها بقيمة قدرها 300 مليار دولار في عرضها الأخير لإعادة شراء أسهمها من المستثمرين، وفقًا لتقريرٍ جديدٍ نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وكانت الصحيفة نفسها قد أشارت في سبتمبر 2022 إلى عرض سابق لإعادة شراء أسهم الشركة بالقيمة ذاتها. ومع ذلك، فقد تراجعت قيمة الشركة بنسبة قدرها 26% في العام التالي، لتصل إلى 223 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أن بايت دانس أبلغت المستثمرين في الأيام الأخيرة بأنها تسعى إلى شراء الأسهم بسعر قدره 180 دولارًا للسهم الواحد تقريبًا، مما رفع القيمة السوقية التقديرية للشركة إلى مستوى قياسي من جديد.

وتأتي تلك التطورات الأخيرة بعد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية، إذ يرى المستثمرون أن ذلك قد يُنقذ التطبيق من خطر الحظر في الولايات المتحدة.

يذكر أنه في أبريل الماضي وقّع الرئيس جو بايدن قانونًا يمهد إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة “بايت دانس” التطبيق لمشترٍ من خارج الصين. وقد مُنحت الشركة مهلة قدرها تسعة أشهر لإتمام عملية البيع، مع إمكانية تمديد المهلة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من الرئيس. وتعارض الشركة الصينية هذا القانون في دعاوى قضائية أمام القضاء الأمريكي؛ إذ ترى أن القانون “غير دستوري”.

وكان ترامب قد دعا أيضًا إلى حظر تيك توك خلال مدته الرئاسية الأولى، لكنه صرّح بعد ذلك بأنه سيعمل على “إنقاذ تيك توك في أمريكا” خلال حملته الانتخابية الأخيرة، علمًا بأن جيف ياس، الذي كان من أبرز الممولين لحملة ترامب، يُعد أحد كبار المستثمرين في الشركة، كما أن ترامب نفسه يرى أن حظر تيك توك سوف يصب فقط في مصلحة شركة ميتا، مالكة فيسبوك وإنستاجرام، ويعزز سيطرتها في سوق منصات التواصل الاجتماعي.

وتفيد التقارير بأن تطبيق تيك توك له شعبية واسعة في الولايات المتحدة تتجاوز 170 مليون مستخدم نشِط شهريًا.

ويُقال إن شركة بايت دانس تُعد حاليًا الشركة الناشئة الكُبرى عالميًا، متفوقة على شركات أخرى، مثل سبيس إكس التي تُقدّر قيمتها حاليًا بنحو 250 مليار دولار، وشركة OpenAI التي تُقدّر قيمتها بنحو 150 مليار دولار بعد آخر جولة تمويلية.