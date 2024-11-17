أمازون تطلق مزايا ذكاء اصطناعي جديدة لأجهزتها اللوحية

بدأت أمازون إطلاق تحديث جديد لأجهزتها اللوحية من سلسلة Fire، لإضافة مزايا جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وسيتوفر التحديث الجديد لمجموعة مختلفة من أجهزة أمازون اللوحية، ومنها Fire HD 8 و Fire HD 8 Plus و Fire HD 10 و Fire Max 11.

وتضم المزايا الجديدة مجموعة من الأدوات مثل “مساعد الكتابة”، و”منشئ الخلفيات”، و”ملخصات صفحات الويب”، وغيرها.

وستكون ميزة “المساعد الكتابي” مدمجة في لوحة المفاتيح في الأجهزة اللوحية، وستوفر اقتراحات لتحسين الكتابة استنادًا إلى قواعد النحو والإملاء. ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار أنماط جاهزة لتغيير صيغة الكتابة من غير رسمية إلى رسمية، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل الإيجاز والإطناب.

وأما ميزة “ملخصات صفحات الويب”، فسوف تكون متاحة في متصفح Silk في أجهزة “أمازون فاير” اللوحية، وستعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات سريعة للمقالات في الويب، وتوفر هذه الميزة وقت المستخدم وجهده من خلال إعطائه نبذة سريعة عن النقاط المهمة في المقالات التي يجدها مثيرة للاهتمام.

وفيما يتعلق بميزة “منشئ الخلفيات”، فهي تتيح للمستخدمين إنشاء خلفيات عالية الجودة والدقة لأجهزتهم اللوحية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي. وكل ما يحتاجه المستخدم إدخال وصف نصي أو استخدام أحد الأوصاف الجاهزة للحصول على خلفيات مميزة.

ومن الجدير بالذكر أن أمازون توفر هذه المزايا مجانًا دون أي رسوم إضافية. ولكن يجب الإشارة إلى أن ميزتي “المساعد الكتابي” و”منشئ الخلفيات” تتطلبان توفر جهاز لوحي حديث من أمازون، ولهذا فهي متاحة فقط لأجهزة Amazon Fire Max 11 (2023) و Amazon Fire HD 10 (2023) و Amazon Fire HD 8 (إصدارات 2022 وما بعدها).

ومن جهة أخرى، ستكون ميزة “ملخصات صفحات الويب” متاحة في أجهزة Amazon Fire Max 11 (2023) و Amazon Fire HD 10 (إصدارات 2019 وما بعدها) و Amazon Fire HD 8 (إصدارات 2018 وما بعدها).

وكانت أمازون قد أطلقت أحدث أجهزة Fire اللوحية، وهو جهاز Fire HD 8، في شهر أكتوبر الماضي بمواصفات مُحسًنة، كما حدّثت الشركة إصدارات الأطفال من أجهزة Fire HD.