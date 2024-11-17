آبل تُقر بمشكلة اختفاء الملاحظات في آيفون وتطرح حلًا لها

واجه العديد من مستخدمي آيفون مشكلة غير متوقعة باختفاء الملاحظات المحفوظة في تطبيق “الملاحظات Notes” فور قبولهم التغيير الجديد الذي طرحته آبل في الشروط والأحكام الخاصة بخدمات “آي كلاود”.

وأثار هذا الخلل قلق المستخدمين، وانتشر بنحو واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أصدرت آبل إرشادات توضح كيفية استعادة الملاحظات المفقودة، وإعادة مزامنتها سحابيًا، خاصةً أنها رُصدت في هواتف آيفون، بالإضافة إلى أجهزة آيباد ونظارة فيجن برو.

ووفقًا لآبل، فإنه يمكن إعادة مزامنة الملاحظات عبر آي كلاود لاستعادة الملاحظات التي اختفت فجأة، وذلك من خلال الذهاب إلى “الإعدادات”، والضغط على اسم المستخدم، ثم اختيار “iCloud“، ثم الضغط على “الملاحظات”، وتوصي آبل بالتحقق من تفعيل خيار “مزامنة هذا الجهاز” لإعادة الملاحظات.

وإذا لم تظهر الملاحظات بعد تفعيل خيار المزامنة، يمكن إعادة تشغيل الجهاز، والتحقق من الإعدادات مرة أخرى.

وبعد اتباع هذه الخطوات، يُفترض أن تبدأ الملاحظات بالظهور، والمزامنة مجددًا عبر الأجهزة المتصلة بحساب آبل نفسه. وبمجرد اكتمال عملية المزامنة، سيظهر المحتوى الذي سبق مزامنته عبر iCloud.

وإضافةً إلى مشكلة اختفاء الملاحظات، أشارت آبل في مستند دعم آخر إلى مشكلة واجهها بعض المستخدمين عند قبول شروط iCloud المُحدّثة، إذ ظهرت لهم رسالة خطأ تفيد بـ “تعذر إكمال الإجراء”. ولحل هذه المشكلة، أوصت آبل بتحديث أجهزة آيفون وآيباد ونظارة فيجن برو إلى أحدث إصدار متاح من نظام التشغيل، ثم المحاولة مرة أخرى لضمان حل كافة الأخطاء المتعلقة بعملية المزامنة.