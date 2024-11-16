وداعًا للبريد المزعج.. جوجل تعمل على خاصية البريد المحمي في Gmail

كشفت تقارير تقنية عن أن خدمة البريد الإلكتروني من جوجل Gmail قد توفر قريبًا ميزة جديدة تُعرف بـ”البريد المحمي Shielded Mail”، وهي تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين، وحمايتهم من البريد العشوائي.

ورُصدت الميزة الجديدة ضمن حزمة Google Play Services، وهي تتيح للمستخدمين إنشاء بريد إلكتروني مؤقت يمكنهم استخدامه عند التسجيل في مواقع أو خدمات غير موثوقة، مما يوفر حماية إضافية من الرسائل المزعجة والتسريبات الأمنية المحتملة.

ويختلف البريد الإلكتروني المؤقت الذي ستوفره جوجل عن عنوان Gmail الرئيسي، وعندما يُطلب من المستخدمين إدخال بريد إلكتروني للتسجيل في موقع أو تطبيق مُشتبه فيه أو غير موثوق، يمكن استخدام هذا العنوان المؤقت بدلًا من العنوان الحقيقي.

وتُحوّل الرسائل الواردة من البريد المؤقت مباشرةً إلى صندوق الوارد في بريد Gmail الأساسي. وفي حال تلقي رسائل عشوائية، يمكن ببساطة إلغاء تفعيل هذا البريد المؤقت أو حذفه نهائيًا، مما يضع حدًا لهذه الرسائل المزعجة.

وتُعد ميزة “البريد المحمي” أكثر من مجرد أداة لتجنب البريد العشوائي، فهي تقدم أيضًا حماية إضافية للخصوصية والأمان على الإنترنت.

وأيضًا في حال تسريب بيانات إحدى الشركات التي قُدّم لها البريد الإلكتروني المؤقت، لن يكون هناك أي ضرر حقيقي؛ لأن البريد المؤقت يمكن التخلص منه بسهولة. أما في حال استخدام البريد الحقيقي، فقد يؤدي هذا التسريب إلى مشكلات أكبر، تشمل تلقي رسائل غير مرغوب فيها أو حتى تعرض البيانات الشخصية للاختراق.

ومع أن هذه الميزة ما زالت في مرحلة الاختبار الأولية ولم تُعلن رسميًا بعدُ، فإن هناك بعض المؤشرات الإيجابية؛ إذ ظهر أيضًا خيار متعلق بالبريد المحمي في إعدادات الملء التلقائي في أجهزة أندرويد، ما يعطي أملًا بطرح الميزة قريبًا.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض خدمات البريد الإلكتروني المؤقت المتاحة بالفعل، لكن إدماج هذه الميزة مباشرةً في Gmail سيجعل الوصول إليها أكثر سهولة وسلاسة، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات أو خدمات خارجية.