أطلقت آبل آخرًا حواسيب MacBook Pro M4 التي تتمتع بترقيات متعددة في المعالج والشاشة والكاميرا وغير ذلك. ويعدّ جهاز MacBook Pro M4 الأساسي خيارًا مناسبًا للعديد من المستخدمين الذين يبحثون عن حاسوب محمول من آبل مناسب للمهام الكثيفة، ويتمتع بأداء مثالي، وعمر طويل للبطارية.

ومع ذلك، سيفضل العديد من الأشخاص حاسوب MacBook Air الذي يعمل بمعالج M3 والذي يمكنه معالجة معظم المهام الكثيفة بسلاسة، ويمتاز بالوزن الخفيف الذي يجعله مناسبًا للطلاب والأشخاص الذين يعملون في أثناء التنقل.

يتشابه كلا الحاسوبين في المظهر الخارجي لكن هناك الكثير من الفروق بينهما، وقد يكون اختيار أحدهما أمرًا صعبًا إذا لم تكن تعرف الفروق الرئيسية بينهما.

ولمساعدتك في الاختيار سنقدم فيما يلي مقارنة بين حاسوبي MacBook Pro M4 و MacBook Air M3 لتوضيح أوجه التشابه والاختلاف بين كلا الحاسوبين:

1- كلا الحاسوبين يأتيان بالتصميم ذاته:

يتشارك كل من ‌MacBook Air‌ M3 و ‌MacBook Pro‌ M4 في التصميم العام، لكن حافات حاسوب ‌MacBook Pro‌ أنحف بنحو ملحوظ، كما أن لوحة المفاتيح الخاصة بطراز Pro‌ تأتي كاملة باللون الأسود.

تمتاز حواسيب ماك بوك آير بأنها خفيفة الوزن بنحو كبير، وأما حواسيب ماك بوك برو فهي ثقيلة الوزن. وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر حاسوب MacBook Air M3 بأربعة ألوان، هي:

الأبيض (Starlight).

الرمادي (Space Gray).

الفضي (Silver).

الأسود (Midnight Black) الذي يمتاز بأنه مقاوم لبصمات الأصابع.

وأما حاسوب MacBook Pro M4 فيتوفر بلونين، هما:

الفضي (Silver).

الأسود (Space Black).

2- يعمل كلا الحاسوبين بأقوى المعالجات من آبل:

يعد معالجا M3 و M4 من أحدث وأقوى المعالجات التي أطلقتها شركة آبل، وكلا المعالجين يتمتعان بأداء فائق السرعة.

يأتي معالج M4 الأساسي مع مجموعة من التحسينات مقارنةً بمعالج M3؛ إذ يحتوي على وحدة معالجة مركزية مكونة من 10 نويات ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 10 نويات، ويرتبط بذاكرة موحدة بسعة تبدأ من 16 جيجابايت وتصل إلى 32 جيجابايت.

وأما معالج M3 فيحتوي على وحدة معالجة مركزية مكونة من 8 نويات، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 10 نويات مع ذاكرة موحدة تبدأ سعتها من 16 جيجابايت وتصل إلى 24 جيجابايت.

هناك أيضًا فرق في سرعة النطاق الترددي للذاكرة؛ إذ يبلغ 120 جيجابايت في الثانية في معالج M4 مقارنةً بسرعة تبلغ 100 جيجابايت في الثانية في معالج M3؛ مما يعني أن معالج M4 يمكنه التعامل مع المهام المعقدة بكفاءة أكبر مقارنةً بمعالج M3.

تؤثر هذه الفروق في قدرة الجهاز وسرعته في معالجة المهام الكثيفة، لذلك عليك التفكير جيدًا في المهام التي ترغب في إنجازها باستخدام الحاسوب لتتمكن من تحديد الطراز المناسب لك.

كلا الحاسوبين يدعمان نظام الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence، وقد بدأت آبل بطرح المجموعة الأولى من هذه المزايا عبر تحديث نظام التشغيل macOS Sequoia 15.1 وستطرح المزيد منها في الأشهر المقبلة.

3- يحتوي MacBook Pro M4 على شاشة تدعم تقنية XDR:

تتوفر من حواسيب Pro الجديدة إصدارات تدعم شاشاتها تقنية XDR، مما يعني أنها توفر ما يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع عند عرض المحتوى بتقنية SDR، وتصل ذروة سطوع الشاشة إلى 1600 شمعة. وتقول آبل إن شاشات XDR تستخدم تقنية LED مختلفة، مع تحكم أكثر دقة في الإضاءة الخلفية، وتقول آبل إن هذا يعني إنتاج صور واقعية أكثر.

لا يحتوي حاسوب MacBook Air على هذه التقنية، وتوفر شاشته سطوعًا يبلغ 500 شمعة في المتر المربع.

4- يدعم حاسوب MacBook Pro M4 خاصية Center Stage:

يتضمن حاسوب MacBook Pro M4 الجديد كاميرا ويب بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تقنية Centre Stage من آبل التي تضمن بقاء الأفراد والمجموعات في منتصف الإطار في أثناء مكالمات الفيديو حتى في أثناء تحركهم.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم كاميرا الويب مزية Desk View التي تسمح للمستخدمين بإظهار وجوههم ومنظر خلفي افتراضي لمكاتبهم دون الحاجة إلى إعداد معقد.

5- يتفوق MacBook Pro M4 على MacBook Air M3 بعمر البطارية:

يتمتع MacBook Pro M4 بعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة، أي أكثر بست ساعات من MacBook Air M3 الذي يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة.

6- السعر:

يُباع MacBook Pro M4 بسعر يبدأ من 1599 دولارًا، ويُباع حاسوب MacBook Air M3 بسعر يبدأ من 1099 دولارًا