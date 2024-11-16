ردًا على الشائعات.. مايكروسوفت لا تنوي إيقاف إنتاج أجهزة إكس بوكس

أكّد رئيس قطاع الألعاب في مايكروسوفت، إكس بوكس، فيل سبنسر، في مقابلة مع مجلة Rolling Stone أن الشركة لا تنوي التخلي عن إنتاج أجهزة الألعاب في المستقبل.

وتأتي تلك التصريحات في ضوء الانتقادات والشائعات التي رافقت حملة التسويق الأخيرة للمنصة، إذ أطلقت Xbox إعلانًا جديدًا ركّز بنحو كبير على خدمات الألعاب السحابية واشتراك Game Pass بدلًا من التركيز على أجهزة الألعاب المستقبلية، مما أثار حيرة بعض المستخدمين وغضبهم.

ويُظهر الإعلان الجديد جهاز Xbox Series X، مع عبارة “هذا هو إكس بوكس” مكتوبة باللون الأخضر، ثم يعرض الإعلان شاشة تلفاز دون جهاز متصل، مصحوبة بعبارة “هذا أيضًا إكس بوكس بمفرده”، إضافة إلى هاتف ذكي وجهاز الألعاب المحمول ASUS ROG Ally يظهر فيه تطبيق إكس، لإيصال فكرة أن “كل هذا إكس بوكس”.

وتعتمد مايكروسوفت في إستراتيجيتها على جعل ألعاب إكس بوكس متاحة على نطاق واسع، سواء من خلال الألعاب السحابية في الهواتف الذكية، أو في الشاشات الكبيرة والصغيرة، أو حتى في أجهزة الحاسوب عبر تطبيق إكس بوكس.

ولم تحظَ تلك الإستراتيجية بقبول الجميع، إذ يرى بعض عملاء إكس بوكس أن الشركة يجب أن تركّز على تعزيز مبيعات الأجهزة، وتقديم ألعاب راقية حصرية.

يُذكر أن خدمة الألعاب المستندة إلى الاشتراكات من مايكروسوفت Xbox Game Pass قد وصلت إلى 34 مليون مشترك في فبراير الماضي، بزيادة قدرها 36% مقارنةً بالأرقام المسجلة في عام 2022، مما يدل على نجاح هذه الإستراتيجية في ظل الانتقادات.

وأكّد فيل سبنسر أن إنتاج الأجهزة ما زال جزءًا من خطط مايكروسوفت، لكنه لم يحدد موعدًا لإطلاقها. وأشار إلى أن الأجهزة الجديدة لن تكون متاحة قبل مرور 3 إلى 4 سنوات على الأقل.

وأوضح سبنسر أن الشركة تدرس تطوير جهاز إكس بوكس محمول، لكن الأجهزة الجديدة لن تُطرح في الأسواق قبل مرور عدة سنوات.

وفي الوقت الحالي، تركز مايكروسوفت على تعزيز خدمة Xbox Game Pass وتوسيع نطاق الألعاب المتاحة في مختلف الشاشات والأجهزة.