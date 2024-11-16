جوجل تتيح إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في المستندات

أعلنت جوجل تحديثًا جديدًا لتعزيز إدماج الذكاء الاصطناعي في منصة “ورك سبيس” الخاصة بها، مع إطلاق مزايا جديدة لإنشاء الصور في خدمة المستندات Google Docs.

ويتيح هذا التحديث للمستخدمين استخدام روبوت Gemini، المدعوم بنموذج توليد الصور Imagen 3، لإنشاء صور وتصاميم مُخصصة مباشرةً داخل المستندات.

وتُمكّن هذه الميزة المستخدمين من تصميم صور فوتوغرافية واقعية أو أشكال فنية بأساليب مختلفة مثل الألوان المائية، بمجرد وصف ما يحتاجونه بعبارات نصية.

ويمكن للمستخدمين إضافة صور فريدة إلى العروض الترويجية أو قوائم المطاعم أو السير الذاتية كما يمكن تعديل نسبة العرض إلى الارتفاع للصورة لتتناسب مع تنسيق المستند.

ولإضافة صورة غلاف، يجب الانتقال إلى وضع “بدون صفحات”، بالذهاب إلى “ملف”، واختيار “إعداد الصفحة”، ثم التحوّل إلى “وضع بدون صفحات”. وبعد ذلك، يمكن الذهاب إلى قائمة “إدراج”، واختيار “صورة غلاف”، ثم الضغط على “ساعدني في إنشاء صورة”.

ولإدراج الصور ضمن النصوص، يمكن اختيار “إدراج > صورة > ساعدني في إنشاء صورة”، ثم كتابة وصف للصورة المُرادة، وتحديد النمط، لإضافتها إلى المستند.

وتغطي صور الغلاف كامل عرض المستندات في وضع “بدون صفحات”، في حين تضيف الصور المدمجة مرونة أكبر للاستخدامات الإبداعية، مثل تصميم منشورات لوسائل التواصل الاجتماعي أو النشرات الدعائية.

وبدأت جوجل توفير الميزة الجديدة لمستخدمي خطط Gemini Business و Enterprise و Education و Education Premium.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة فقط للمستخدمين المشتركين في الخطط المميزة، لذلك لن يتمكن أصحاب الحسابات المجانية من الوصول إليها في الوقت الحالي.

وتأتي تلك المزايا الجديدة في سعي جوجل إلى إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في خدماتها على نطاق واسع لتعزيز تجربة المستخدمين.