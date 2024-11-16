استعدادًا لإنهاء دعمه.. مايكروسوفت تُغلق البرنامج التجريبي لنظام ويندوز 10

أعلنت شركة مايكروسوفت إغلاق البرنامج التجريبي لنظام ويندوز 10، استعدادًا لإنهاء دعمه خلال عام 2025 المقبل.

ونقلت الشركة كافة المستخدمين المسجلين في برنامج “ويندوز إنسايدر” التجريبي إلى قناة “معاينة الإصدار” (Release Preview)، وهي إحدى القنوات المتاحة من مايكروسوفت للمستخدمين لتجربة التحديثات والإصدارات الجديدة لنظام التشغيل ويندوز قبل إطلاقها بنحو رسمي لكافة المستخدمين، ولكن بدرجة استقرار أعلى مقارنة بالقنوات الأخرى مثل “القناة التجريبية” (Beta Channel) أو “قناة المطورين” (Dev Channel).

وجاء هذا القرار بعد أن أعادت الشركة فتح “القناة التجريبية” لنظام ويندوز 10 مطلع يونيو الماضي، إذ أطلقت أول إصدار تجريبي بعد ثلاث سنوات من آخر إصدار أُطلق لمستخدمي ويندوز 10 في عام 2021.

ومع ذلك، وبعد مرور خمسة أشهر فقط، أعلنت مايكروسوفت إيقاف “القناة التجريبية” مجددًا دون توضيح الأسباب أو الكشف عن خطط مستقبلية، كما نصحت الشركة المستخدمين بالاستعداد لنهاية دعم ويندوز 10 عن طريق الترقية إلى ويندوز 11.

وقالت الشركة في بيانٍ صادرٍ عنها: “سيكون هذا آخر إصدار من ويندوز 10 يُطرح عبر قناة بيتا، إذ سنغلقها للنظام”.

وفقًا لبيانات مؤسسة Statcounter، فإن أكثر من 60% من حواسيب ويندوز حول العالم تعمل بنظام ويندوز 10، في حين تعمل 35% فقط من الحواسيب بنظام ويندوز 11 الأحدث، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقه في أكتوبر من عام 2021.

وسيستمر ويندوز 10 (إصدار 22H2)، وهو آخر إصدار لنظام ويندوز 10، بتلقي التحديثات الأمنية الشهرية حتى منتصف أكتوبر 2025، وهو الموعد المقرر لانتهاء دعم النظام.

وبعد هذا التاريخ، ستتوقف شركة مايكروسوفت عن إصلاح الثغرات وتوفير التحديثات الأمنية للثغرات المكتشفة التي تؤثر في النظام.

ومع ذلك، أعلنت مايكروسوفت في 31 أكتوبر أنه يمكن لمستخدمي نظام ويندوز 10 تمديد فترة الترقية إلى ويندوز 11 لمدة قدرها عام إضافي مقابل 30 دولارًا للحصول على تحديثات الأمان.