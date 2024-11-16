أخطاء ينبغي تجنبها للحفاظ على الأمان والخصوصية عند استخدام تطبيق واتساب  

يُعدّ تطبيق واتساب من أكثر تطبيقات الدردشة انتشارًا في العالم، ويستخدمه معظم الأشخاص للتواصل مع الأصدقاء وزملاء العمل. يوفر هذا التطبيق تجربة محادثة مميزة، وتطوره شركة ميتا باستمرار بإضافة مزايا جديدة من شأنها تحسين تجربة المستخدم والحفاظ على أمان بياناته، ومع ذلك هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها العديد من الأشخاص في أثناء استخدام واتساب من شأنها أن تعرّض أمان البيانات وخصوصيتها للخطر، لذلك من المهم تعرّف ما الأخطاء التي ينبغي تجنبها للاستفادة من هذا التطبيق دون التعرض لمشكلة انتهاك الخصوصية أو الاحتيال.

إليك 5 أخطاء عليك تجنبها عند استخدام تطبيق واتساب:

1- السماح لأي شخص بإضافتك إلى مجموعة:

تُعد الدردشات الجماعية (المجموعات) على واتساب من أفضل الطرق للتواصل مع جميع أفراد الأسرة والأصدقاء في العمل، ولكن من الضروري أن تعرف كيفية الحفاظ على سلامتك في مجموعات واتساب. ومن أفضل الطرق للقيام بذلك التحكم في من يمكنه إضافتك إلى المجموعات، ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق واتساب، ثم انتقل إلى الإعدادات (Settings)، ثم الخصوصية (Privacy). انتقل إلى تبويب المجموعات (Groups). اختر جهات الاتصال (My contacts) أو جهات الاتصال باستثناء.. (My contacts except..) للتحكم في من يمكنه أن يضيفك إلى مجموعة. إذا اخترت الخيار الأخير، يمكنك تحديد كل من تريد منعه من إضافتك إلى أي مجموعة.

2- الرد على الرسائل القادمة من أشخاص لا تعرفهم:

من أسهل الطرق التي يمكنك اتباعها لتجنب التصيد الاحتيالي والتهديدات الأمنية الأخرى عدم الرد على أي أشخاص لا تعرفهم. وهذا الأمر ليس فقط عند استخدام تطبيق واتساب بل في تطبيقات المراسلة الفورية الأخرى أيضًا.

في كل مرة تتلقى فيها رسالة من شخص لا تعرفه احذف الرسالة، وإذا استمر الشخص بإرسال المزيد من الرسائل، فاحظره. وعندما تتلقى رسائل احتيال على واتساب من المهم أيضًا ألا تنقر على أي روابط مدرجة في الرسالة؛ لأنها غالبًا تكون ضارة ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة مثل: سرقة الهوية.

3- إعادة توجيه الرسائل الاحتيالية والرسائل غير الموثوقة:

قبل توجيه أي رسالة وصلتك إلى أشخاص آخرين داخل واتساب عليك التحقق من أنها آمنة خاصة إذا وصلتك من شخص لا تعرفه، فقد تحتوي الرسالة على روابط احتيالية يمكن لأصدقائك النقر عليها والتعرض لمشكلات.

4- جعل معلومات الملف الشخصي عامة:

إن معرفة كيفية جعل واتساب أكثر أمانًا وخصوصية سيساعد في الحفاظ على معلوماتك الشخصية آمنة وتقليل فرصة التعرض لمشكلة سرقة الهوية.

ومن الطرق التي يمكن اتباعها لتعزيز أمان وخصوصية بياناتك في واتساب، عدم جعل معلومات ملفك الشخصي عامة، ويمكنك القيام بذلك بتغيير إعدادات الخصوصية باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قسم الإعدادات في واتساب، ثم انتقل إلى تبويب الخصوصية (Privacy). انقر فوق خيار (About)، ثم غيّر الإعداد من الجميع (Everyone) إلى أي من الخيارات الأخرى المتاحة، وتشمل:

جهات الاتصال (My contacts).

جهات الاتصال باستثناء.. (My contacts except..)

لا أحد (Nobody).

وضمن تبويب الخصوصية، يمكنك أيضًا ضبط الإعدادات الخاصة بمن يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي، ومعرفة وقت توفرك عبر واتساب.

5- عدم إضافة طريقة تحقق إضافية:

من أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتعزيز أمان حسابك في واتساب، استخدام Touch ID أو Face ID في هاتفك لعدم السماح لأي أحد من الوصول إلى فتح هاتفك.

جرّب أيضًا قفل تطبيق واتساب نفسه حتى لا يتمكن أي شخص يمكنه الوصول إلى هاتفك من فتح التطبيق، ويمكنك تعرف كيفية القيام بذلك في هواتف آيفون في مقال: “كيفية قفل التطبيقات وإخفائها في هواتف آيفون“.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا إعداد رمز PIN للوصول إلى حسابك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قسم الخصوصية (Privacy) في واتساب ، ثم اختر الحساب (Account). انقر فوق خيار التحقق بخطوتين (Two-step verification). اضغط على تشغيل (Turn On) لإنشاء رمز PIN خاص بك على واتساب.